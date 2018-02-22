В Ярославле водителя, проехавшего по упавшей женщине, лишили прав

Женщину сбили на проспекте Машиностроителей

Сотрудники Госавтоинспекции вычислили водителя «Лады-гранты», который проехал по упавшей на пешеходном переходе женщине. Им оказался 75-летний мужчина.

— Суд признал водителя виновным по статье «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», — рассказали в пресс-службе полиции.

Суд вынес решение - лишить пенсионера прав на год. Приговор в законную силу ещё не вступил.

А расследование дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» еще продолжается.

Как так вышло, что водитель проехался по упавшей женщине, до сих пор непонятно — на контакт со следователями мужчина не идёт.

— Спасибо всем огромное, кто откликнулся, помог распространить информацию! — рассказала родственница пострадавшей женщины Екатерина Князева. — Юля идет на поправку, её состояние сейчас стабильное.

ДТП случилось 7 февраля на проспекте Машиностроителей. Переходившая дорогу 45-летняя женщина поскользнулась и упала на пешеходном переходе. Ни прохожие, ни автомобилисты ей не помогли, а водитель серебристой «Лады-Гранты» попытался объехать её, но задел и практически проехался по упавшей. С травмой ноги женщина попала в больницу, а водителя объявили в розыск.