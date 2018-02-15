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Ярославская спортсменка пробилась в финал Олимпиады во фристайле
15 февраля 2018 19:52
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Сегодня на квалификации по лыжной акробатике на Олимпийских играх ярославская спортсменка вышла в финал.
— По результатам каждой квалификации в финальную часть соревнований проходят шесть спортсменок, — рассказали в российской федерации фристайла. — Любовь Никитина во втором квалификационном старте показала четвертый результат, набрав 88,93 балла, и этим обеспечила себе попадание в финал.
Кроме ярославской спортсменки в финале оказались еще две российские акробатки Александра Орлова и Кристина Спиридонова.
Финальные соревнования пройдут 16 февраля, начало в 14 часов по Московскому времени.
За Любу болеет весь Ярославль.
— Пожелаем ей удачи! — написал на своей страничке «ВКонтакте» зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Фото: Любовь Никитина/VK.com
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