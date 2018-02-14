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Посадили надолго: суд озвучил приговор вору, обчистившему шесть квартир в Ярославле
14 февраля 2018 10:31
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Банда из Гомеля под предводительством 44-летнего Александра Масензова обчистила квартиры в нескольких регионах страны и попалась в Ярославле. Накануне вступил в силу приговор суда главарю банды.
Мужчина сядет на 8 лет и 10 месяцев в колонию особого режима.
— Потерпевшие и прокурор просили более суровое наказание — 12–15 лет лишения свободы. Участников этого процесса было очень много, — рассказал адвокат Александр Мартынов. — Но в итоге приговор смягчили на два месяца.
Троица из Гомеля профессионально обчищала квартиры: выносили всё — от шуб до мыла. На вооружении у преступников были отвертки и маникюрный набор. За месяц набегов преступники обчистили 24 квартиры, шесть из которых в Ярославле. Подельникам Масензова дали меньшие сроки — в три года.
Фото: УМВД по Ярославской области
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