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Город

Злой рок преследует семью: отец ярославца, разбившегося при крушении Ан-148, тоже погиб в небе

12 февраля 2018 13:00
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авиакатастрофа, Ярославль, Ан-148-Ярославль

Погибшего в авиакатастрофе в Подмосковье Алексея Никитченко вспоминают не только в Ярославле, но и в Москве и Ульяновске. У 29-летнего парня было много друзей в этих городах.

— Всё детство и юность Алексей Никитченко прожил в Ульяновске, а в Ярославле живёт его мама, — рассказали друзья погибшего.

Все о нём говорят, как о человеке предприимчивом и устремлённом. Он перебрался в Москву и развивал свой собственный бизнес — работал генеральным директором компании «О2Консалтинг». Алексей летел в Орск по работе, у него была запланирована командировка.

 

Тяжелее всех сейчас супруге и матери Алексея. Его мама Татьяна Леонидовна сейчас находится в Московской области на месте трагедии. Для неё гибель сына огромный удар. Женщине вдвойне тяжело и от того, что около десяти лет назад при крушении вертолёта погиб её муж — папа Алексея.

Самолёт, в котором погиб Алексей Никитченко, разбился в Раменском районе Московской области вчера через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Ан-148 направлялся в Орск. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Всё люди, которые были на борту, погибли. На сегодняшний день известен список всех, кто летел этим рейсом.

МЧС открыло горячую линию по крушению авиалайнера. Её телефон 8 800 775-17-17.

На месте крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний» работают специалисты МЧС. Они прибыли на место трагедии с аэродромов Чкаловский и Мячково на вертолетах Ми-8. Спасатели из подразделений Ярославского регионального управления министерства готовы в любую минуту выехать на помощь. Параллельно с ними работают следователи и криминалисты. Спасатели тем временем нашли второй бортовой самописец на месте крушения самолёта. Он в удовлетворительном состоянии. Тем временем «Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию самолётов Ан-148.

Редакция 76.ru приносит соболезнования родственникам и друзьям Алексея.

Читайте также: большинство рейсов из Туношны летом планировали выполнять «Саратовскими авиалиниями». А наши коллеги с портала E1.ru следят за ситуацией в режиме онлайн.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Алексей Никитченко/Facebook.com
Видео: канал Илья Смирнов/Youtube.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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