Злой рок преследует семью: отец ярославца, разбившегося при крушении Ан-148, тоже погиб в небе

Друзья отмечают, что Алексей был очень предприимчивым и целеустремлённым молодым человеком

Погибшего в авиакатастрофе в Подмосковье Алексея Никитченко вспоминают не только в Ярославле, но и в Москве и Ульяновске. У 29-летнего парня было много друзей в этих городах.

— Всё детство и юность Алексей Никитченко прожил в Ульяновске, а в Ярославле живёт его мама, — рассказали друзья погибшего.

Все о нём говорят, как о человеке предприимчивом и устремлённом. Он перебрался в Москву и развивал свой собственный бизнес — работал генеральным директором компании «О2Консалтинг». Алексей летел в Орск по работе, у него была запланирована командировка.

Тяжелее всех сейчас супруге и матери Алексея. Его мама Татьяна Леонидовна сейчас находится в Московской области на месте трагедии. Для неё гибель сына огромный удар. Женщине вдвойне тяжело и от того, что около десяти лет назад при крушении вертолёта погиб её муж — папа Алексея.

Самолёт, в котором погиб Алексей Никитченко, разбился в Раменском районе Московской области вчера через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Ан-148 направлялся в Орск. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Всё люди, которые были на борту, погибли. На сегодняшний день известен список всех, кто летел этим рейсом.

На месте крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний» работают специалисты МЧС. Они прибыли на место трагедии с аэродромов Чкаловский и Мячково на вертолетах Ми-8. Спасатели из подразделений Ярославского регионального управления министерства готовы в любую минуту выехать на помощь. Параллельно с ними работают следователи и криминалисты. Спасатели тем временем нашли второй бортовой самописец на месте крушения самолёта. Он в удовлетворительном состоянии. Тем временем «Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию самолётов Ан-148.

Редакция 76.ru приносит соболезнования родственникам и друзьям Алексея.

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