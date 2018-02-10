Обзор Город Уличная еда, карнавал и конкурс красоты: чем удивит Главная масленица страны 10 февраля 2018 15:21 2 954 0 Ярославль, Главная Масленица страны Кульминацией праздника станет сожжение чучела В Ярославле прощаться с зимой и зазывать весну будут целую неделю. Уже завтра можно будет найти жениха по старой русской традиции столбования, наесться блинов или попробовать кухню на фестивале уличной еды, посмотреть на карнавальное шествие или расписать из баллончиков с краской огромные буквы. Мы собрали всё самое интересное, куда отправиться на масленичной неделе. Полная программа гуляний: 11 февраля, воскресенье Первомайский бульвар Весь день фестиваль уличного искусства; 11:00–20:00 — фестиваль уличной еды;

13:00–13:30 — церемония открытия фестивалей уличной еды и уличного искусства;

13:00–13:30 — Mannequin Challenge «Ярославские столбы» (Первомайский бульвар от Красной площади до памятника Н.А. Некрасову);

13:30–14:00 — солнечное карнавальное шествие по маршруту: Первомайский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь. Построение колонны с 13:00 до 13:30 на Первомайском бульваре от Красной площади до памятника Некрасову. Советская площадь 13:00 — «Здравствуй, Масленица!» Концертная программа с участием ансамблей «Услада», «Диво», «Узарень»;

13:50 — Большой солнечный хоровод;

14:00 — торжественная церемония открытия фестиваля «Главная Масленица страны». Церемония встречи солнца «Здравствуй! Здравствуй! Солнце яркое!». Зажжение масленичного огня;

15:00 — «Румяный круг» — концертная программа творческих коллективов Ярославской области;

16:00 — показательные выступления курсантов Рязанского высшего военного воздушно-десантного училища имени В.Ф. Маргелова. Рукопашный бой, выступление вокального ансамбля «Крылатая пехота» и команды КВН училища;

17:00–19:00 — «Яриловы потехи» — концертно-игровая программа с участием творческих коллективов города Ярославля и городов «Золотого кольца» России;

11:00–21:00 — масленичная ярмарка;

10:00–22:00 — ледовый каток;

13:30–14:30 — выставочный матч по хоккею с мячом, встречаются команды «Медведь» (Ярославль) и «Старт» (Нерехта);

15:00–16:00 — показательные выступления и мастер-класс по фигурному катанию на коньках;

17:00–21:00 — программа «Спорт в каждый двор».

выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;

традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);

масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;

ярмарка народных промыслов и ремесел на улице Кирова (от улицы Андропова до Советской площади); Посмотреть на кукол можно до 18 февраля 12 февраля, понедельник Первый день Масленицы — «Встреча с чудесами». Советская площадь 10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;

18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;

18:00–21:00 — масленичная ярмарка;

18:00–20:00 — «Масленица идёт, блины да забавы несёт!» Игровая программа клуба исторической реконструкции «Рарог» и коллективов дома культуры «Красный Перекоп»;

15:00 — открытие выставки народных промыслов и ремесел «Парад ремесел» (городской выставочный зал имени Нужина, ул. Свободы, 15); Мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, оберегов во всех домах и дворцах культуры города, в муниципальных библиотеках, в Музее истории города, в музее Богдановича. выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;

традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);

масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;

интерактивные программы «Румяная да затейливая Масленица» в Губернаторском саду Ярославского художественного музея;

квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой. 13 февраля, вторник Второй день Масленицы — «Заигрыши». Первомайский бульвар 12:00–15:00 — фестиваль уличной еды; Советская площадь 10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;

18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;

18:00–21:00 — масленичная ярмарка;

18:00–20:00 — фестиваль частушек «Яркие перепевки»;

18:00 — Дворец культуры им. А.М. Добрынина — масленичный концерт детского ансамбля казачьей песни «Плетенька» (билеты в кассах дворца);

выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;

традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);

масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;

интерактивные программы «Румяная да затейливая Масленица» в Губернаторском саду Ярославского художественного музея.

квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой. Ярославцев ждет фестиваль уличной еды 14 февраля, среда Третий день Масленицы — «Солнцепек». Первомайский бульвар 12:00–15:00 — фестиваль уличной еды; Советская площадь 10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;

18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;

18:00–21:00 — масленичная ярмарка;

18:00–20:00 — «Блины с припеком». Игровая программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Гамма»;

16:00 — Резиденция Государыни Масленицы (Революционный проезд, 14а) — игровая программа «Масленица круглый год». Кукольное представление, исконно русские забавы, перетягивание каната, прыжки в мешках, конкурсы с призами. Участие в программе бесплатное, предварительная запись по телефону 940-514 обязательна;

17:00 — ДК «Магистраль» (Суздальское шоссе, 1) — конкурсная игровая программа «Выборы Сударыни ярославской Масленицы — 2018»; 18:30 — Филармония — концертная программа «Русские праздники» с участием народного артиста России Владимира Девятова (Москва) и группы «ЯR-марка» (билеты в кассах);

выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;

традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);

масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;

интерактивные программы «Румяная да затейливая Масленица» в Губернаторском саду Ярославского художественного музея;

квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой. 15 февраля, четверг Четвертый день Масленицы — «Молодецкий разгуляй — солнце забавляй!». Первомайский бульвар 12:00–15:00 — фестиваль уличной еды; Советская площадь 10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;

09:00–14:00 — первенство Ярославской области по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»;

18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;

18:00–21:00 — масленичная ярмарка;

18:00–20:00 — молодежная программа «Вот блин!». Лыжная база Спортивной школы №19 (Яковлевский бор, ул. 3-я Яковлевская, 31) 14:00–16:00 — массовый лыжный фестиваль;

16:00 — Резиденция Государыни Масленицы (Революционный проезд, дом 14А) — игровая программа «Масленица круглый год». Кукольное представление, исконно русские забавы, перетягивание каната, прыжки в мешках, конкурсы с призами. Участие в программе бесплатное, предварительная запись по телефону 940-514 обязательна;

выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;

традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);

масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;

интерактивные программы «Румяная да затейливая Масленица» в Губернаторском саду Ярославского художественного музея.

квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой. Провожать зиму будут целую неделю 16 февраля, пятница Пятый день Масленицы «Тёщины вечёрки». Первомайский бульвар 12:00–15:00 — фестиваль уличной еды; Советская площадь 10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;

09:00–14:00 — первенство Ярославской области по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»;

17:00–19:00 — товарищеская встреча по хоккею;

18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;

18:00–21:00 — масленичная ярмарка;

18:00–20:00 — «Тёщины вечёрки» — праздник тещи. Конкурс «Тёщеньке на язычок», забавы для лучшего зятя, песни, истории, частушки про тещу. «Нарядные вечёрки». Игровая программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Энергетик»;

18:30 — филармония — концертная программа «Вдоль по Питерской», посвященная 145-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина (билеты в кассах);

выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;

традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);

масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;

квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой. 17 февраля, суббота Шестой день Масленицы «Солнышко-проказник — наш семейный праздник». Первомайский бульвар 11:00–20:00 — фестиваль уличной еды;

Весь день Фестиваль уличного искусства; Советская площадь 10:30–21:00 — масленичная ярмарка, ремесленные ряды;

12:00 — концертная программа учащихся Детских школ искусств г. Ярославля;

14:00 — концерт Музыкального театра традиций «Иван да Марья» (г. Москва);

15:00 — фестиваль «Разукрашенные сани» и концертная программа творческих коллективов Дворца культуры «Магистраль»;

16:00 — «Широкая Масленица». Концертный марафон с участием творческих коллективов Дворца культуры «Судостроитель» и Дома культуры «Радий»;

19:00–21:00 — масленичный танцпол. Ледовый каток на Советской площади 10:00–22:00 — массовое катание на коньках;

09:00–14:00 — первенство Ярославской области по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»;

14:30–15:30 — показательная тренировка по хоккею;

18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор. Стадион «Спартаковец» 12:00–16:00 — спортивный праздник. Чемпионат города Ярославля по перетягиванию каната. Соревнования по русской лапте. Ярославский музей-заповедник 10:00–11:30 — интерактивная программа «Путешествие в карете истории по Масленичной неделе». Танцевальные игры и развлечения XVIII века, ярмарочный театр Петрушки, тайны старинных сундуков, прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов с дегустацией;

12:00–15:00 — праздничная программа «Масленичные гуляния в музее!». Старинные игры, хороводы, силовые забавы, гуляния удалецкие, мастер-класс, богатырские бои на мечах (билеты в кассах музея). Центр творческой реабилитации инвалидов (ул.Рыбинская, 51) 13:00 — театрализованная фольклорная программа «Масленичный разгуляй». Музей истории города Ярославля (Волжская наб., 17) 14:00 — интерактивная программа «Ярославское хлебосольство» (билеты в кассах музея). Ярославский зоопарк 13:00 — силовое шоу русских богатырей, игры, конкурсы, хороводы, перетягивание каната, ледяной столб, мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол «Масленица» и «Конь-огонь», блинные мастер-классы, угощение животных зоопарка «Вкусной Масленицей». Изготовление снежной открытки «С Масленицей!» выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;

традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);

масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;

ярмарка народных промыслов и ремесел на улице Кирова (от улицы Андропова до Советской площади);

интерактивные программы «Румяная да затейливая Масленица» в Губернаторском саду Ярославского художественного музея;

квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой. Множество развлечений приготовили на последний день гуляний 18 февраля, воскресенье Седьмой день Масленицы. Программа «Солнца град» выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;

традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);

масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;

ярмарка народных промыслов и ремесел на улице Кирова (от улицы Андропова до Советской площади);

квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой. Первомайский бульвар 11:00–20:00 — фестиваль уличной еды; Фестиваль уличного искусства. Советская площадь 10:30–21:00 — масленичная ярмарка, ремесленные ряды;

12:00 — «Дорогих гостей встречаем, Масленицу отмечаем». Концертная программа творческих коллективов Дома культуры «Строитель»;

13:00–13:30 — специальное гашение открыток и конвертов памятным календарным художественным штемпелем «Ярославль. Золотое кольцо»;

14:00 — «Солнца град». Концертные программы ярославских исполнителей;

15:30 — установление рекорда «Самый высокий самовар России»;

15:30 — силовое шоу Михаила Сидорычева;

16:00 — церемония передачи символа солнца победительнице открытого городского конкурса «Сударыня Масленица»;

17:00–19:00 — масленичный танцпол. Ледовый каток на Советской площади 10:00–22:00 — массовое катание на коньках;

12:30–13:30 — показательная тренировка по шорт-треку;

14:00–16:30 — Матч звёзд хоккея ЯНХЛ;

18:00–22.00 — программа «Спорт в каждый двор». Стадион «Спартаковец» 12:00–16:00 — Спортивный праздник. Кулачный бой «Стенка на стенку». Масленичный столб. Соревнования по гиревому спорту. Ярославский музей-заповедник 14:30, 16:00 — интерактивная программа «Путешествие в карете истории по Масленичной неделе». Танцевальные игры и развлечения XVIII века, ярмарочный театр Петрушки, тайны старинных сундуков, прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов с дегустацией (билеты в кассах музея). Парк на острове Даманский 13:00–19:00 — концертно-развлекательная интерактивная программа «Масленичные забавы». Покорение масленичного столба. Масленичный футбол на снегу, блин пожеланий, гонки на бубликах, хоккей метлами, метание валенок, надувное колесо, перетягивание каната, бой подушками, гигантская скакалка. Мастер-класс «Пряничная лавка». Горячие блины. 17:00 — Сжигание чучела Масленицы. С 11 до 18 февраля — в кафе и ресторанах города Ярославля масленичное меню! Елена Вахрушева Написать письмо Фото: Станислав Захарченко, Александра Савельева Понравилась статья? Поделитесь с друзьями! 12 ВКонтакте 16k Facebook 12 Одноклассники ... Twitter 12 LiveJournal Яндекс Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru Все новости дня Отображение данных на этой странице ограничено отключенным JavaScript в вашем браузере. Пожалуйста, включите поддержку JavaScript для полноценной работы с нашими сервисами. Обратная связь. Далее: 09.02.2018 Семь лет на посту — семь историй: чем запомнился главный полицейский области

