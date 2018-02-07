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Город

В Рыбинске на автозаправку прискакал заяц

7 февраля 2018 13:24
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Рыбинск, заправка, заяц

Необычного посетителя заправки в Рыбинске сняли на видео местные жители. Ночью на улице Катерской между колонок спокойно проскакал заяц. На видео косого снял местный житель и выложил запись в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте».

 

— Бедолага, думает, что морковный сок разливают, — написал автор видео.

Оказывается, в этом месте зайцев видят не впервые.

— Похоже, у них гнездо где-то рядом. Часто попадаются, — рассказала Наталья Смирнова.

А вот в Ярославле чаще видят лис. Пушистых зверей замечают в Заволжском районе и на Суздалке.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: «Подслушано в Рыбинске»/VK.com
Видео: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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