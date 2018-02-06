Карта бита: рыбинский художник в Америке нарисовал провокационную БДСМ-колоду

Календарь появится летом

Художник из Рыбинска Андрей Тарусов, который переехал в Лос-Анджелес и покорил Америку своими рисунками в стиле пин-ап, сейчас работает над провокационной колодой карт.

— В этом году я не собирался делать календарь, — рассказал Андрей. — Сейчас работаю над колодой БДСМ карт и выкладываю рисунки в своем инстаграме. Меня уговорили сделать календарь по мотивам этих карт. Вышло не для деток! Карты потом обязательно напечатаю, как только дорисую.

Календарь с красотками в латексе появится летом.

Художник из Рыбинска рисует в США колоду БДСМ карт

Календарь по мотивам карт появится летом

Андрей рисует в стиле пин-ап

К выходу фильма «Звёздные войны. Последние джедаи» Андрей нарисовал серию плакатов. Персонажей саги художник изобразил в стиле Тима Бёртона.