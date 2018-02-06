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Карта бита: рыбинский художник в Америке нарисовал провокационную БДСМ-колоду
6 февраля 2018 11:54
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Художник из Рыбинска Андрей Тарусов, который переехал в Лос-Анджелес и покорил Америку своими рисунками в стиле пин-ап, сейчас работает над провокационной колодой карт.
— В этом году я не собирался делать календарь, — рассказал Андрей. — Сейчас работаю над колодой БДСМ карт и выкладываю рисунки в своем инстаграме. Меня уговорили сделать календарь по мотивам этих карт. Вышло не для деток! Карты потом обязательно напечатаю, как только дорисую.
Календарь с красотками в латексе появится летом.
К выходу фильма «Звёздные войны. Последние джедаи» Андрей нарисовал серию плакатов. Персонажей саги художник изобразил в стиле Тима Бёртона.
Фото: Андрей Тарусов
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