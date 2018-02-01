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CAS отменил санкции МОК против 28 российских спортсменов

1 февраля 2018
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спорт, допинг, Олимпиада 2018, Сочи 2014, Пхенчхан

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад 28 российских спортсменов, сообщает «Интерфакс». Ранее Международный олимпийский комитет наложил на этих атлетов санкции, заподозрив их в употреблении допинга на Играх в Сочи.

— В 28 случаях представленные доказательства были недостаточными для того, чтобы установить, что атлеты нарушили антидопинговые правила, их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе, — говорится на сайте CAS.

По решению CAS на соревнованиях в Пхенчхане смогут выступить четыре российских бобслеиста, пять скелетонистов, восемь лыжников, четыре конькобежца, два саночника и пять хоккеисток. Среди реабилитированных спортсменов — лыжники Легков, Белов, выступающий за Тюменскую область, Вылегжанин, Петухов, Крюков, конькобежцы Фаткулина, Румянцев, саночники Иванова, Демченко, скелетонист Третьяков, бобслеисты Труненков, Негодайлов.

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков, еще четыре бобслеиста, три лыжницы и три хоккеистки по решению CAS по-прежнему отстранены от Олимпиады в Южной Корее.

Наталья Попельницкая
Фото: Depositphotos.com
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