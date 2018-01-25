В ярославской Госавтоинспекции сократят почти сто человек

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В этом году сократят 91 сотрудника ГИБДД. Об этом рассказал начальник УМВД по Ярославской области Николай Трифоновов.
— Но процесс пройдёт безболезненно, так как всем этим сотрудникам будет предоставлена возможность перейти в другое подразделение, — уточнил Трифонов.
Кадровые перестановки коснутся сотрудников из управленческого аппарата ГИБДД и в подразделениях на местах.
Уволенным отчаиваться не стоит. Всегда же есть варианты на «гражданке». То Росгвардия ищет в свои ряды новых сотрудников, а то и Стас Костюшкин предлагает поработать на пончиках.
Фото: Александра Савельева
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