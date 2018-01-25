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Семена в январе: в Ярославле началась подготовка к дачному сезону

25 января 2018
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Глобус, Ярославль, дача

На правах рекламы

Как говорится: готовь сани летом, а телегу зимой. А любой заядлый дачник или садовод скажет по-своему: готовь семена зимой. Кажется, что до дачного сезона еще уйма времена, так стоит ли уже сейчас, в конце января, покупать все для огорода?

Лучше раньше, чем позже

Конечно, главный аргумент в пользу покупки семян, рассады, да и всего дачного инвентаря зимой — это широкий ассортимент. Особенно это касается эксклюзивных сортов семян. Как правило, многие любят оттягивать поездку в магазин до последнего, и потому в преддверии сезона на полках не остается ровным счетом ничего, а вот вокруг стеллажей толпами кружат «садоводы». К тому же именно зимой в продажу поступают свежие семена, в частности, привезенные из тропических стран.

Советы бывалых

Выбор семян дело не столь простое, каким кажется изначально. Вроде бы, что сложного в том, чтобы купить пакетики с нужными сортами, но не тут-то было. Опытные садоводы советуют подойти к вопросу выбора со всей серьезностью:

  1. Прежде, чем отправиться в магазин, провести полную ревизию всех оставшихся в «копилке» семян с прошлого года.
  2. Составить список того, что необходимо докупить.
  3. Заранее ознакомиться с новинками рынка.
  4. Внимательно изучать упаковку.
  5. Покупать семена разных фирм-производителей.

В погоне за ценой

Цена в этом вопросе играет отнюдь не последнюю роль. Ведь чем ближе начало дачного сезона, тем выше стоимость на профильные товары. И «Сад, огород» не исключение. Кстати, в гипермаркете «Глобус» есть возможность купить более 700 наименований товаров для дачи и огорода по привлекательной цене.

Семена и рассада, удобрения и садовый инвентарь — уже со 2 января в «Глобусе» представлен широкий ассортимент необходимых для садоводов товаров. Каталог можно посмотреть на сайте гипермаркета.

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