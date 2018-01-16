Хвостатый ревизорро: в какие кафе Ярославля пустят с собакой

Можно мне кусочек?

Куда в Ярославле пустят с собакой? Эту тему активно обсуждали на днях в группе «Ярославская барахолка» на Фейсбуке. В Москве и Санкт-Петербурге давно существует специальное направление кафе — Dogs Friendly. Это те места, где посетители могут спокойно посидеть вместе с питомцами. А у нас? Стало интересно! Тем более зима всё-таки обещает разойтись как следует — долго с пёсиком не прогуляешь, захочется зайти погреться. Так что мы решили проверить, есть ли у нас кафе, где собака — действительно друг человека. В Фейсбуке такое не выяснишь. И я вместе со своей собакой Крошей пошла гулять в центр города. Как и где нас встретили сотрудники кафешек, и удалось ли Кроше пообедать по-человечески, читайте в нашем материале.

Обнюхать всех

Кроша — добрейшая, но крайне беспокойная собака размером со спаниеля. И в кафе она отправилась вообще впервые в своей собачьей жизни. Начать решили с места, на дверях которого вывешена крупная надпись «Dogs Friendly», что значит — вход с собаками разрешен. Это кафе «Sweet Pepper» на улице Кирова. С собакой нам не только разрешили войти, но и сразу принесли для нее миску воды. Как я и думала, вкусные запахи, новая обстановка и большое количество людей не способствовали хорошему Крошиному поведению. Она пыталась обнюхать всех проходящих мимо столика людей и тыкалась носом в ногу девушке-официантке: «Погладь меня!». Никого из персонала кафе это не смутило, а через несколько минут внимание Кроши переключилось на принесенную мне кесадилью.

— К нам с разными собаками каждый день приходят, — рассказала официантка. — Одна девушка с бульдогом даже Новый год у нас праздновали.

По словам директора кафе Юрия Примышева, никаких ограничений по размеру собак для посещения нет. Единственное условие — чтобы животное было не агрессивным.

Воодушевленные, мы зашли в соседнее кафе на Кирова «Gavroche». Девушки за барной стойкой мило улыбнулись, увидев собаку. Вот еще одно кафе, где готовы принять собаку любого размера.

— Размер животного не важен, — сказали «Gavroche». — Главное, чтобы она не бегала и не разбила ничего.

Большому куску рот радуется!

Псам тут не место

А вот в кафе «Cappuccino» на Кирова нас развернули с порога — с собачками, даже маленькими, попить кофе тут не получится. Следующим заведением на нашем маршруте была «Бургерная 838» на улице Свободы. С собаками сюда пускают, но вот их размер должен быть не больше среднего, а еще лучше ближе к мелкому. Посмотрев на несколько человек, озадаченных появлением собаки, я решила, что бургеров мы с Крошей отведаем в «PostFood», благо рядом и по отзывам к собакам там дружелюбны. Но тут нас неожиданно попросили не входить.

— С собаками нельзя! — раздался голос из-за барной стойки.

Кроша не поняла: вот так с порога сразу — кыш?

Собачье место

Ну нет, так нет. Прогулявшись до улицы Чайковского, мы с собакой зашли в «One more burger». Тут, как и в соседней кофейне «Утро», можно посидеть с собачкой, но только небольшой. А вот прямо через дорогу в кафе «Surf», как оказалось, с собаками приходят целыми компаниями. Сюда вместе со своими четвероногими заходят попить кафе участники социального проекта «Собаки для детей». В доказательство на стене кафе висит фотография посетителей кафе — самоеда и бордер-колли. Там уже изрядно уставшая Кроша была самим спокойствием: села рядом, положив голову мне на колени, и только один раз отвлеклась, чтобы попозировать посетителю кафе, который захотел ее сфотографировать. Еще одно место, где не только обслужат посетителей с собаками, но и нальют ей мисочку воды — «Лапша на ушах» на проспекте Ленина. Но тут есть большое ограничение по размеру— животное в кафе должно сидеть на руках хозяина. Кроша глянула на меня умоляюще, но я была непреклонна — взвалить себе на колени этакую тушку? Ни за что. — В конце концов. Кроша, пора худеть!

Кафе, где примут с собаками: