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Обзор
Мэр приказал и все нырнут: ярославские чиновники на Крещение полезут в ледяную прорубь
15 января 2018
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов решил своим примером показать жителям города, что окунаться в иордань на Крещение — дело нужное. Сделать то же самое он призвал всех своих заместителей и глав городских администраций.
— Вы же православные люди! — подчеркнул Слепцов.
Оказалось, что все первые лица в мэрии действительно православные. Ни мусульман, ни буддистов, ни даже атеистов не нашлось.
— Я ежегодно окунаюсь в купель на Крещение, — рассказала глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова. — И делаю это добровольно.
— Для меня это — не дань моде, а таинство, — говорит заместитель мэра Иван Лилеев.
— А я первый раз в прошлом году окунался на Крещение, — сказал за себя заместитель мэра Михаил Кузнецов. — И в этом году тоже планирую.
Все как один говорят, что на решение окунуться в купель слова мэра никак не повлияли.
— Да, мы пойдём на это добровольно — никто никого не неволит, — говорят в мэрии.
Пойдут не все, кто работает в мэрии. Мэр Слепцов рекомендовал окунаться только заместителям и главам районов.
— Я — мусульманин, — сказал руководитель пресс-службы мэрии Хаджи Бадалов. — Я не буду в этот день окунаться в прорубь.
Тем временем после того, как видео с призывами Владимира Слепцова окунаться в иордань попало в интернет, ярославцы иронично стали сравнивать градоначальника с князем Владимиром, крестившим Русь.
— Князь Владимир... Слепцов будет заново Русь крестить, — пишут люди в социальных сетях. — Начнёт со своих подчинённых.
Напомним, в этом году в Ярославле откроют пять иорданей. На портале 76.ru можно посмотреть интерактивную карту с их адресами.
Читайте также: во время праздника Крещения в Ярославле ограничат движение.
Фото: Иван Лилеев/Facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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