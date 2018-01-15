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Мэр приказал и все нырнут: ярославские чиновники на Крещение полезут в ледяную прорубь

15 января 2018
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Крещение, Ярославль, иордань, купель

Мэр Ярославля Владимир Слепцов решил своим примером показать жителям города, что окунаться в иордань на Крещение — дело нужное. Сделать то же самое он призвал всех своих заместителей и глав городских администраций.

— Вы же православные люди! — подчеркнул Слепцов.

Оказалось, что все первые лица в мэрии действительно православные. Ни мусульман, ни буддистов, ни даже атеистов не нашлось.

— Я ежегодно окунаюсь в купель на Крещение, — рассказала глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова. — И делаю это добровольно.

— Для меня это — не дань моде, а таинство, — говорит заместитель мэра Иван Лилеев.

— А я первый раз в прошлом году окунался на Крещение, — сказал за себя заместитель мэра Михаил Кузнецов. — И в этом году тоже планирую.

Все как один говорят, что на решение окунуться в купель слова мэра никак не повлияли.

— Да, мы пойдём на это добровольно — никто никого не неволит, — говорят в мэрии.

Пойдут не все, кто работает в мэрии. Мэр Слепцов рекомендовал окунаться только заместителям и главам районов.

— Я — мусульманин, — сказал руководитель пресс-службы мэрии Хаджи Бадалов. — Я не буду в этот день окунаться в прорубь.

Тем временем после того, как видео с призывами Владимира Слепцова окунаться в иордань попало в интернет, ярославцы иронично стали сравнивать градоначальника с князем Владимиром, крестившим Русь.

— Князь Владимир... Слепцов будет заново Русь крестить, — пишут люди в социальных сетях. — Начнёт со своих подчинённых.

Напомним, в этом году в Ярославле откроют пять иорданей. На портале 76.ru можно посмотреть интерактивную карту с их адресами.

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Михаил Контуев
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Фото: Иван Лилеев/Facebook.com
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