Вперёд в прошлое! Проверяем машину времени, отправляющую в Демидовский сквер столетней давности

В Ярославле разработали новое приложение для гаджетов.

В Ярославле разработали новое приложение для гаджетов, с помощью которого можно посмотреть, как выглядел Демидовский сквер в начале XX века.

— Это новый для Ярославского региона проект — приложение для смартфонов, которое позволяет в интересной форме рассказать о истории города, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин. — Думаю, что оно привлечет внимание и туристов, и горожан, потому что позволяет взглянуть на привычные места по-новому. Разработка этого приложения совпала с благоустройством центральной части Ярославля, в том числе и Демидовского сквера.

Как это работает

1. Загрузить, считав QR-код на одной из трех табличек в сквере возле выхода к храму Ильи Пророка, возле Демидовского столпа и около выхода к Вечному огню.

2. Считав QR-код, но уже через запущенное приложение погрузиться в ту самую виртуальную историческую реальность и увидеть отличия от современной действительности. (получится это не у всех — разработчики обделили владельцев «виндофонов», приложение поддерживается только операционными системами Android и IOS).

— Задачей было с помощью технологий дополненной реальности показать город начала XX века, — рассказал разроботчик приложения Семён Расторгуев. — Все любят смотреть фотографии того времени, но они не дают такого погружения в ту реальность. В нашем приложении виртуальная среда встает на место настоящей.

В приложении виртуальная среда встает на место настоящей



Неповоротливая реальность

Но тут тоже возникают сложности. Оценить приложение можно, только если на телефоне или планшете есть гироскоп — модуль, необходимый для того, чтобы отмечать пространственное расположение девайса. Если его нет, то сферическая панорама не поворачивается вместе с вами.

Убедившись, что у меня в телефоне гироскоп есть, я запустила программу и немного опешила — состояние потерявшегося в пространстве человека. Смотрю на храм Ильи Пророка, а телефон мне упорно показывает, что смотрю я на Демидовский столп. После перезапуска программа сжалилась надо мной и «расположила» храм градусах в 45 от его настоящего места нахождения. Только с третьей попытки всё наконец совпало. Погулять по скверу с таким приложением действительно интересно — при движении от Советской площади в сторону Вечного огня видно, что, если здесь площадь изменилась совсем немного, то в другой части зданий того времени практически не осталось.

Разработчики приложения пообещали, что оно ещё будет дорабатываться. И, если горожанам и гостям оно понравится, то, возможно, так можно будет погулять и по другим улицам Ярославля.

С третьей попытки храм Ильи Пророка встал в приложении на место

Читайте также: летом мы прогулялись по обновленному Демидовскому скверу и посмотрели, не зря ли потратили миллионы на его реконструкцию.