Церковь призвала ярославских врачей не делать женщинам аборты

В Ярославле православные уже не в первый раз проводят акции против абортов

Завтра в России православные будут вспоминать 14 тысяч святых мучеников Вифлеемских младенцев.

В Ярославле в этот день епархия проведёт акцию «Свеча памяти». Православная церковь тем самым хочет привлечь внимание к проблеме убийства младенцев во чреве матери.

Зажечь символические свечи и поговорить с представителями РПЦ об абортах можно будет у Сретенского храма, который находится в Депутатском переулке.

— В рамках акции церковь призывает государственные и частные учреждения здравоохранения провести «День тишины» и отказаться в этот день от планового проведения абортов, — рассказали в ярославской митрополии.

Но медики не поддержали епархию. В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области заявили, что 11 января акушеры-гинекологи будут работать в обычном режиме. И уж тем более аборты по экстренным показаниям делать будут.

Напомним, необычные акции против абортов православные устраивают уже не первый раз. Этой осенью патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о создании в регионах России специальных центров профилактики абортов.

А в прошлом году в эти же дни епархия и департамент образования проводили в Ярославле необычную акцию под названием «День без абортов». 11 января больницам дали запрет на проведение абортов.

В тот же день у храма Спаса на Городу по инициативе русской православной церкви и организации «Многодетные семьи Ярославской области» провели ещё одну акцию «Ярославль за жизнь». Организаторы на снегу выложили из зажжённых лампад фигуру эмбриона на семинедельном сроке.