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Церковь призвала ярославских врачей не делать женщинам аборты
10 января 2018
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Завтра в России православные будут вспоминать 14 тысяч святых мучеников Вифлеемских младенцев.
В Ярославле в этот день епархия проведёт акцию «Свеча памяти». Православная церковь тем самым хочет привлечь внимание к проблеме убийства младенцев во чреве матери.
Зажечь символические свечи и поговорить с представителями РПЦ об абортах можно будет у Сретенского храма, который находится в Депутатском переулке.
— В рамках акции церковь призывает государственные и частные учреждения здравоохранения провести «День тишины» и отказаться в этот день от планового проведения абортов, — рассказали в ярославской митрополии.
Но медики не поддержали епархию. В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области заявили, что 11 января акушеры-гинекологи будут работать в обычном режиме. И уж тем более аборты по экстренным показаниям делать будут.
История о 14 тысячах мучеников Вифлеемских младенцев описана в Евангелии апостолом Матфеем. Согласно рассказу, волхвы, пришедшие с востока поклониться новорожденному Иисусу Христу, побывали в Иерусалиме, где сообщили Ироду весть о рождении будущего иудейского царя. Ирод испугался возможного конкурента на престол и попросил волхвов сообщить ему о местонахождении младенца. Однако те послушались Божиего откровения, не выполнили просьбу Ирода и возвратились на родину, не заходя в Иерусалим. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже. Всего было убито 14 тысяч маленьких детей.
Напомним, необычные акции против абортов православные устраивают уже не первый раз. Этой осенью патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о создании в регионах России специальных центров профилактики абортов.
А в прошлом году в эти же дни епархия и департамент образования проводили в Ярославле необычную акцию под названием «День без абортов». 11 января больницам дали запрет на проведение абортов.
В тот же день у храма Спаса на Городу по инициативе русской православной церкви и организации «Многодетные семьи Ярославской области» провели ещё одну акцию «Ярославль за жизнь». Организаторы на снегу выложили из зажжённых лампад фигуру эмбриона на семинедельном сроке.
Фото: Станислав Захарченко
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