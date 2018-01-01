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Улица Кирова превратилась в сплошную наледь в новогоднюю ночь
1 января 2018
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Новогоднюю ночь в центре Ярославля праздновали десятки тысяч людей. Улица Кирова и Советская площадь были забиты народом. Правда, если на площади было тяжело передвигаться из-за толпы у сцены, то на центральной пешеходной улице — из-за жуткого гололёда.
— Поехали! — где-то весело раздавалось из толпы.
Радость от неожиданного катка разделили не все — многие поскальзывались и падали на дороге, ведь вся улица превратилась в один сплошной каток.
- Спасибо нашим комунальщикам за такую «замечательную» дорогу к главной ёлке города, - возмущается в социальных сетях ярославна Марина Смирнова.
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Фото: Анна Ёлкина
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