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Ярославский студент получил полмиллиона рублей за своё изобретение
29 декабря 2017
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Студент ЯрГУ имени Демидова получил 500 тысяч рублей на развитие своего проекта. Егор Гурьянов вместе с командой студентов и преподавателей создал робототехнический комплекс на основе искусственного интеллекта. Алгоритм управляет группой роботов без непосредственного участия человека. Роботы сами могут выбрать траекторию движения с учетом поверхности и наличия препятствий. Комплекс представляет собой серверный модуль радиосвязи и сборный конструктор, все грани которого не превышают 3,5 сантиметра. Все аналоги либо имеют узкий функционал, либо обладают огромными размерами.
— Нашу разработку можно перенести на мощную технику, которая проходит препятствия в сложных условиях, — рассказал Егор Гурьянов. — Например, при движении колонны машин по дороге им необходимо преодолеть мост. Наш алгоритм позволит без участия человека всей группе машин перестроиться и пройти мост, а после вернуться в исходное положение. Разработка может быть применена в военной, спасательной и производственной сферах.
Робототехнический комплекс был представлен на конкурсе инновационных проектов в рамках Ярославского инвестиционного форума.
Фото: правительство ЯО
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