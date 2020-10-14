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Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Направления откроются с 1 ноября

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По словам Дмитрия Медведева, закрытие границ — не самое эффективное средство в борьбе с COVID-19<br>

По словам Дмитрия Медведева, закрытие границ — не самое эффективное средство в борьбе с COVID-19

С 1 ноября Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщает оперативный штаб. Из Москвы самолеты будут дважды в неделю вылетать в Белград, Токио, Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба) и один раз — из Владивостока в Токио. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, Россия расширит число и географию полетов в Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы.

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом.

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Международное авиасообщение Россия начала возобновлять с 1 августа. Первыми свои границы для российских туристов открыли Великобритания, Турция и Танзания. В эти страны самолеты вылетали из аэропортов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже Россия решила возобновить перелеты в Абхазию. Пятой страной, с которой оперштаб разрешил возобновить авиасообщение, стала Швейцария. Ее границы открылись с 15 августа.

Кроме того, на сегодняшний день разрешены прямые перелеты в Египет, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Южную Корею и на Мальдивы.

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COVID-19КубаСербияТокиоЯпонияавиасообщениепутешествиекоронавирусБелград
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