Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

С 1 ноября Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщает оперативный штаб. Из Москвы самолеты будут дважды в неделю вылетать в Белград, Токио, Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба) и один раз — из Владивостока в Токио. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, Россия расширит число и географию полетов в Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы.



По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом.

