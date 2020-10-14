Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

С 1 ноября Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщает оперативный штаб. Из Москвы самолеты будут дважды в неделю вылетать в Белград, Токио, Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба) и один раз — из Владивостока в Токио. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, Россия расширит число и географию полетов в Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы.
По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом.
Международное авиасообщение Россия начала возобновлять с
Кроме того, на сегодняшний день разрешены прямые перелеты в Египет, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Южную Корею и на Мальдивы.