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Митингующие в Бишкеке захватили здание парламента

Массовые беспорядки начались в Киргизии после парламентских выборов

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Протестующие прорвались на площадь у администрации президента

Протестующие прорвались на площадь у администрации президента

В столице Киргизии протестующие взяли дом правительства. Об этом сообщают местные СМИ и российские журналисты.

— Протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии, — сообщает корреспондент РИА «Новости».

В ответ милиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В правоохранителей летят бутылки с зажигательной смесью. По данным ТАСС, в здании нет ни членов правительства, ни других чиновников. При этом на видео с территории Белого дома видно, как его спешно покидает колонна машин.


Видео штурма ворот:

5 октября несколько тысяч жителей Киргизии вышли на улицы из-за несогласия с результатами парламентских выборов. По официальным данным победу на выборах одержали проправительственные партии. Протестующих поддержали 11 партий, которые не прошли в парламент.

С наступлением ночи в центре Бишкека начались столкновения милиции с протестующими. По данным Минздрава Киргизии, были госпитализированы более 130 человек.

Протестующие захватили несколько единиц спецтехники, в том числе пожарную машину. Несколько автомобилей уничтожены камнями и зажигательной смесью.

Сейчас в центре Бишкека, по словам журналистов, не работает мобильная связь.

Победившая на выборах партия «Биримдик» заявила, что согласна на повторное голосование. Президент Киргизии добавил, что уже завтра с утра встретится с лидерами всех партий, в том числе не прошедших в парламент.

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Киргизияпротесты в Киргизии
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