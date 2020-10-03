«Карлики огромные по сравнению со мной»: истории самых маленьких людей в России

— Родителям было нелегко в том плане, что я другой человек, на меня реагируют люди. Самое главное, что они мне, как своему ребёнку, дали всё: воспитание, образование. А выживать в обществе — это моя задача, — рассказывает Валерия. — Я не зацикливаюсь на том, что я маленького роста, я настолько привыкла к этому, что забываю иногда, что я другая. Помогает рост в том, что меня легко заметить и запомнить. Например, если я схожу в какое-нибудь заведение, в следующий раз, когда я приду, меня там уже могут встретить по-другому, более дружелюбно, потому что запомнили.

Валерия живет в Новосибирске. Основной доход — от работы моделью, иногда она фотографирует сама. Необычную внешность замечают фотографы, поэтому у девушки много коммерческих предложений, в том числе для шоурумов. Валерия признается, что от предложений, которые выходят за рамки приличия, она отказывается, но в целом не стесняется откровенных образов.

