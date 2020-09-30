«Карта "Мир" — это звучит гордо! Или нет?»: молодая мама о плюсах и минусах обязаловки для пособий

Несколько месяцев федеральные власти настойчиво предлагали оформить карту «Мир», ведь с 1 октября все пособия и пенсии должны приходить только на нее. Но в последний момент ветер изменил направление — регистрировать карту пока не обязательно, выплаты по старой схеме будут приходить на ваши карты и счета до конца текущего года. Оказалось, что оформить «Мир» — тот еще квест, с ним столкнулась наша коллега Наталья Смирнова. Почитайте ее колонку об этом.
Мне повезло, и я получаю детские пособия. Всё это время я пользовалась картой Visa. Деньги приходили, всё было отлично. И вот недавно пришло СМС от банка о том, что теперь для получения выплат из госбюджета до 30 сентября мне кровь из носу нужно оформить карту «Мир». Ну ок. Надо так надо. Прихожу в банк, сижу очередь, подсаживаюсь к оператору и вот что узнаю.
Есть два пути:
- Оформить отдельную карту «Мир», сохранив свою старую добрую Visa. Но тогда мне нужно будет снова идти в МФЦ и подавать новые реквизиты. Делать этого мне, конечно же, не хотелось. Во-первых, это очереди и куча потерянного времени. Во-вторых, если я не успею этого сделать до заветного дня выплат, есть риск, что свои деньги я тупо не получу. Так было в январе, когда я подала заявление в конце месяца. Из-за праздников и сбора документов, которые заняли почти две недели, я получила деньги не за весь месяц, а только за один день. Целых триста рублей, вместо одиннадцати с половиной тысяч. Где остальные? Хотелось бы знать.
- Ликвидировать свою родную Visa и к старому счету привязать новую карту «Мир». Потому что эти две карты физически не могут быть на одном счете. Ну не уживутся вместе международная карта и карта российской платежной системы. Кто-то явно лишний. Странно, но это так.
Плюс в таком маневре, безусловно, есть: не нужно идти в МФЦ и подавать новые реквизиты. Деньги придут в банк на тот же расчетный счет, пройдут внутренний фильтр (наличие или отсутствие карты «Мир») и успешно упадут на карточку. Еще порадовало, что мне выдали временную карту до того дня, когда будет готова основная. На этом плюсы кончаются.
Итак, самый обидный минус в том, что за свою Visa я платила годовое обслуживание. Теперь, оформляя новую Visa, мне придется заплатить вновь. А нужна она мне будет в любом случае. Хотя бы потому, что карта «Мир» только звучит глобально и гордо. На самом деле рассчитываться ей можно только по России. В заграничных поездках она работать не будет. И есть подозрение, что для онлайн-покупок в зарубежных магазинах она тоже не пройдет фейсконтроль. Правда, пока я её не получила, не могу сказать точно, так это или нет. Но подозрение есть.
Кроме того, на днях я узнала, что такая спешка вообще была ни к чему. Переход на нее снова перенесли. Надеюсь, что он всё-таки состоится, потому как жаль потраченного времени и своей карты Visa, которую уже можно выбросить на помойку, чтобы завести новую.
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