В Нагорном Карабахе и Армении объявили военное положение. Рассказываем, что происходит

— В связи с ситуацией было созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я объявил военное положение, всеобщую мобилизацию для возрастной группы старше восемнадцати лет, — сообщил сегодня президент НКР Араик Аратюнян.



Минобороны Азербайджана заявило, что их армия «не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру» и «соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций».



В МО Азербайджана сообщают, что ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг.

