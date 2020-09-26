Пенсии и пособия в России будут выплачивать только на карты «Мир»

С 1 октября пенсии и детские пособия в России будут выплачивать только на карту национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Нацсистему платежных карт.



Новые правила не касаются тех людей, которые получают выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.

— Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты «Мир», — пояснили в Национальной системе платежных карт. — Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в пенсионный фонд по месту регистрации.