Ручные дельфины и хитрые гаишники — бархатный сезон в Крыму: плюсы, минусы, лайфхаки

Жительница Ярославля рассказала о хитрых гаишниках в Крыму
Бархатный сезон на русском юге подходит к концу. Но шансы застать теплые, солнечные деньки на Черном море еще есть. Мнением о плюсах и минусах поездки в Крым в середине сентября поделилась с 76.RU сотрудник аппарата ярославского регионального омбудмсена Юлия Барлова. Она ездила на курорт с семьей на машине по маршруту Ярославль — Ростов-на-Дону — Крымский мост — Керчь — Коктебель — Феодосия и обратно. И вот какие впечатления у нее остались.
Что понравилось
- «Сытые» и цветущие — на сторонний взгляд! — Ростовская область и Кубань. Даже небольшие станицы по уровню домов, асфальта, инфраструктуры выглядят гораздо внушительнее, чем наши райцентры;
- Топонимы юга Руси, гарантированно поднимающие настроение, что бы они ни значили — Верхний Пиховкин, Кундрючья, Средние Челбаски и Теребуш… И это самое приличное!
- Трасса «М-4 Дон» с платными участками — огромное расстояние проходится на одном дыхании, когда сберегаешь силы и нервы. Но у водителя есть выбор — свернуть на бесплатный участок либо выбрать платный. На бесплатном покрытие похуже, ехать нужно через населённые пункты. При этом на протяжении трассы есть съезды и заезды с платной трассы на бесплатную и наоборот. О такой возможности заблаговременно предупреждают указатели. То есть необязательно выбрать платный или бесплатный вариант на все расстояние. Плата для легкового автомобиля варьируется от 80 до 210 рублей для разных отрезков дороги. У нас набежало около 2000 рублей за всю поездку, но при этом 20% затрат вернулось кэшбеком от банка;
- Площадь виноградников по обе стороны Крымского моста впечатляет и радует, как и доступность и разнообразие алкорадостей, в том числе в розлив с заводов. Мы были на двух — «Шато Тамань» и Коктебельский завод марочных вин. И там, и там для туристов организуются экскурсии на производство, дегустации. При каждом заводе, естественно, небольшой розничный магазинчик. Цены там подешевле, чем в магазинах, но ненамного. В Коктебеле продукцию можно купить на розлив. Вот в этом случае экономия получается заметная;
- Прелести бархатного сезона — полупустые «антиковидные» пляжи, нежгучее солнышко, мягкий ветерок, отсутствие толкотни, детских визгов и брызг;
- Гастрорадости с местных рынков — абсолютно свежая рыба (теперь я знаю, чем отличается кефаль от лабани и пеленгаса, как за час сделать съедобной свежую икру, чем провесная рыба отличается от вяленой, каков на вкус мем из советского детства «Иваси», как приготовить только что выловленные мидии);
- В Керченском проливе живут дельфины. Резвятся, подгоняют рыбок-бычков к берегу, добровольно общаются с людьми. Признаюсь, впрочем, что, не зная об этой особенности, позорно «сбежала» от такого зверька, приняв его сначала за резиновую камеру (круг), а потом за акулу. Теперь понимаю, что упустила, пожалуй, единственный в жизни шанс такого общения.
Не понравилось
- Скажем так, поведение румяных и на первый взгляд добродушных представителей ГИБДД ЮФО. Видимо, мы уже отвыкли от подобных «разводов», нацеленных на отъем наличных денег у неосведомленных о местных «подводных камнях» и хитростях автотуристов. Например, останавливают и с приветливым видом сообщают, что тебе грозит лишение прав за выезд на встречку через сплошную линию. Они стоят на «особых» участках, где прерывистая разметка, по которой можно обгонять, сменяется сплошной линией. Как правило, ты обгоняешь и возвращаешься через прерывистую, но они, как профессиональные психологи, утверждают, что ты вернулся уже через сплошную — то есть получается твоё слово против их. Иногда даже с помощью видеорегистратора сложно в этом случае на 100% определить картину и на месте доказать правоту. Тебе угрожают судом и предлагают «решить вопрос» за определённую сумму. Нас спасла юридическая грамотность. Мы напомнили, что даже если они считают, что должен состояться суд, то мы имеем право на то, что это будет ярославский, а не краснодарский суд и намерены прямо сейчас это зафиксировать: и не факт, что их доводы в нашем городском суде примут на веру так же легко;
- По контрасту с Кубанью — оставляющее желать лучшего состояние дорог, домов, заводов в Крыму. Очень печальное зрелище. Дороги, кроме Крымского моста и федеральной трассы «Таврида», оставляют желать лучшего, проезжая мимо населённых пунктов и заводов, видишь, что многие заводы ещё советского периода заброшены, пустуют, фасады, внешний вид части домов тоже плачевны, хотя не везде. Ещё было непривычно отсутствие «сетей» — автозаправок, продуктовых магазинов. Там все своё. Но предупреждения о том, что принимают в Крыму к оплате только наличные деньги, что карты не берут, оказались мифом: кредитки берут везде, и не только «Мир». Вот с телефона, правда, заплатить нельзя;
- Крымские цены на бензин, приближающиеся к 55 рублям за литр 95-го, — при более низком качестве топлива!
- Вкус мема советского детства «Иваси»;
- Периодические скопления огромных и пугающих медуз практически у берега.
— Готова ли я повторить такой эксперимент? Возможно, хотя такое надо, конечно, чередовать с самолетно-лениво-пассивно-олинклюзивным отдыхом, у которого, бесспорно, свои плюсы. Но безусловный плюс автотуризма — это «радость мизантропа» от возможности личного управления своим личным пространством и векторами впечатлений, — подытожила Юлия.
Напомним, ярославцы рассказали, как отдыхали летом в Адлере.