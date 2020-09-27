Ручные дельфины и хитрые гаишники — бархатный сезон в Крыму: плюсы, минусы, лайфхаки

Бархатный сезон на русском юге подходит к концу. Но шансы застать теплые, солнечные деньки на Черном море еще есть. Мнением о плюсах и минусах поездки в Крым в середине сентября поделилась с 76.RU сотрудник аппарата ярославского регионального омбудмсена Юлия Барлова. Она ездила на курорт с семьей на машине по маршруту Ярославль — Ростов-на-Дону — Крымский мост — Керчь — Коктебель — Феодосия и обратно. И вот какие впечатления у нее остались.

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