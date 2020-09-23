Недовольные тайной инаугурацией Лукашенко белорусы вышли на улицы. Их избили и облили водой

В среду, 23 сентября, в Минске прошла тайная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Власти ряда стран Европы отказались признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Жители страны вышли на акции протеста. Сначала в Минске протестующих было несколько десятков, а затем в центр города вышли тысячи человек. По данным правозащитников, десятки протестующих жестоко задержали.
В Минске силовики применяют к протестующим слезоточивый газ и избивают их, пишет «Радыё Свабода — Беларусь». Среди раненых есть пожилые люди. Неизвестные в темной одежде и с полицейскими дубинками разбивают проезжающие мимо автомобили.
ГАИ перекрыла некоторые дороги в центре, в районе метро «Каменная Горка», «Восток» и «Кунцевщина» дороги блокируют водители. Также участники протестов выходят на проезжую часть и сами останавливают движение.
Силовики применяли водометы с подкрашенной водой. TUT.BY пишет, что в районе Пушкинской был слышен как минимум один взрыв. После началось распыление слезоточивого газа. Туда отправилось большое количество ОМОНа и водомет.
Слезоточивый газ в Минске использовали у торгового центра «Галлерия», где пытались укрыться манифестанты после разгона водометами в центре города. Одну из участниц акции пытались задержать, но ее начали отбивать у силовиков ее товарищи.
На видео заметно, как силовики грубо задерживают протестующих, просто уносят их и впихивают в автозаки.
Неизвестные дубинками бьют машины, которые сигналят в знак солидарности с протестующими.
Сегодня — 46-й день протестов в Белоруссии. Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента во Дворце Независимости. Дату инаугурации даже пресс-служба Лукашенко до последнего держала в секрете — белорусы ждали, что она произойдет ближе к 9 октября.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко победил, получив 80% голосов. У Тихановской — 10%. Белорусы, не согласные с результатами выборов, вышли на улицы. Массовые акции жестоко разгоняли силовики.