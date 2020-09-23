23 сентября среда
СЕЙЧАС +10°С
usd 76.35
eur 89.25
Тема дняЗаборизация Ярославля: безумный фоторепортаж

Все новости

Все новости

Недовольные тайной инаугурацией Лукашенко белорусы вышли на улицы. Их избили и облили водой

Серия жестких задержаний продолжается

197
2Обсудить

Поделиться

Некоторых задержанных буквально уносят в автозаки

Некоторых задержанных буквально уносят в автозаки

В среду, 23 сентября, в Минске прошла тайная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Власти ряда стран Европы отказались признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Жители страны вышли на акции протеста. Сначала в Минске протестующих было несколько десятков, а затем в центр города вышли тысячи человек. По данным правозащитников, десятки протестующих жестоко задержали.

В Минске силовики применяют к протестующим слезоточивый газ и избивают их, пишет «Радыё Свабода — Беларусь». Среди раненых есть пожилые люди. Неизвестные в темной одежде и с полицейскими дубинками разбивают проезжающие мимо автомобили.

Протестующие сообщают о травмах от полицейских дубинок

Протестующие сообщают о травмах от полицейских дубинок

ГАИ перекрыла некоторые дороги в центре, в районе метро «Каменная Горка», «Восток» и «Кунцевщина» дороги блокируют водители. Также участники протестов выходят на проезжую часть и сами останавливают движение.

Силовики применяли водометы с подкрашенной водой. TUT.BY пишет, что в районе Пушкинской был слышен как минимум один взрыв. После началось распыление слезоточивого газа. Туда отправилось большое количество ОМОНа и водомет.

Водометы с крашеной водой

Водометы с крашеной водой

Мужчину задержали и избили

Мужчину задержали и избили

Слезоточивый газ в Минске использовали у торгового центра «Галлерия», где пытались укрыться манифестанты после разгона водометами в центре города. Одну из участниц акции пытались задержать, но ее начали отбивать у силовиков ее товарищи.

На видео заметно, как силовики грубо задерживают протестующих, просто уносят их и впихивают в автозаки.


Неизвестные дубинками бьют машины, которые сигналят в знак солидарности с протестующими.

Применение слезоточивого газа

Применение слезоточивого газа

Сегодня — 46-й день протестов в Белоруссии. Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента во Дворце Независимости. Дату инаугурации даже пресс-служба Лукашенко до последнего держала в секрете — белорусы ждали, что она произойдет ближе к 9 октября.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко победил, получив 80% голосов. У Тихановской — 10%. Белорусы, не согласные с результатами выборов, вышли на улицы. Массовые акции жестоко разгоняли силовики.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МинскпротестыАлександр Лукашенкопротесты в Белоруссии
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!