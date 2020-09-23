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Прилетевшим из-за границы в Россию запретили выходить из дома

Пока не будут готовы тесты на COVID

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Постановление вступает в силу 24 сентября

Постановление вступает в силу 24 сентября

Прилетевшим из-за границы в Россию запретили выходить из дома


Россиян, которые прибывают в страну из-за рубежа на самолете, обязали соблюдать режим самоизоляции на дому. До того момента, когда они получат результаты ПЦР-теста на коронавирус, который они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

— До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), — указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

СЮЖЕТ

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Документ вступает в силу с 24 сентября.

В середине июля российские власти решили отменить обязательную 14-дневную изоляцию для тех, кто въезжает на территорию страны. По правилам граждане должны в течение трех дней после прилета сдать тест на COVID-19 и загрузить его результаты на портал госуслуг.

Посмотрите, в какие страны сейчас могут летать россияне. Также с 21 сентября Россия возобновляет международное авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. А с 27 сентября открывается граница с Южной Кореей.

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коронавирусполеты за границу
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