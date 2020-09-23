23 сентября среда
СЕЙЧАС +17°С
usd 76.27
eur 89.48
Тема дняВуз отправили на дистант из-за ковида

Все новости

Все новости

Срочник Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев, признал вину

Ему грозит пожизненное лишение свободы

658
3Обсудить

Поделиться

Экспертиза признала солдата психически здоровым

Экспертиза признала солдата психически здоровым

Срочник Рамиль Шамсутдинов, который в октябре 2019 года застрелил восемь своих сослуживцев, признал вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, отмечая, что экспертиза признала солдата психически здоровым.

— Во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал, — говорится в сообщении.

СЮЖЕТ

Солдат расстрелял сослуживцев в Чите

Шамсутдинов также подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте.

Бойня в воинской части 54160 в Чите произошла 25 октября 2019 года: после караула солдат открыл стрельбу по сослуживцам, восемь человек (из них два офицера, два контрактника и четыре срочника) погибли, еще двое получили серьезные ранения и находятся в госпитале. Стрелявшего сразу же задержали на территории части. Шамсутдинову предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц», ему грозит пожизненное лишение свободы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Рамиль Шамсутдиновармия Россиирасстрелслужба в армии
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!