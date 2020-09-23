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Алексея Навального выписали из немецкой клиники Charité

Врачи не исключают, что он полностью выздоровел

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В скором времени Навальный намерен вернуться в Россию

В скором времени Навальный намерен вернуться в Россию

Алексея Навального выписали из стационара немецкой клиники Charité. Местные врачи заявили, что считают возможным его полное выздоровление.

Полный текст заявления госпиталя о состоянии Алексея Навального публикует РБК:

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в госпитале "Шарите", выписан из стационара.

Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Алексей Навальный провел в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление, исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже.

Публичное сообщение о состоянии здоровья г-на Навального представлено по согласованию с ним и его женой.»

СЮЖЕТ

Отравление Алексея Навального

Ранее сообщалось, что после выздоровления Алексей Навальный намерен вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. Также он отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного расследования.

20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо на борту. Самолет экстренно посадили в Омске. В БСМП № 1 политик впал в кому. Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В анализах политика были обнаружены следы отравляющего вещества группы «Новичок».

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