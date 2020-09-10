Россия решила открыть границы с Южной Осетией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции решил открыть границы с Южной Осетией. Постановление правительства будет подписано в ближайшие дни, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Заседание оперативного штаба было проведено в четверг.
«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем Правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни», — говорится в сообщении оперштаба.
С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Также открыта граница России и Абхазии. А с 15 августа оперштаб разрешил с возобновить авиасообщение РФ с Швейцарией.