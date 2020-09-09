В России вынесли первый приговор за АУЕ: фигуранты получили реальные сроки

Екатеринбургский гарнизонный военный суд на семь лет отправил в колонию общего режима создателя паблика «А.У.Е» в социальной сети «ВКонтакте» Николая Бабарика. По версии следствия, он создал паблик еще в 2011 году в возрасте 17 лет. Следствие посчитало, что обвиняемый и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Об этом сообщает адвокат Алексей Бушмаков.



Фигурантами дела стали три человека — Николай с супругой Натальей и друг семьи Артем Зуев. Последнего обвиняли в том, что он в той же соцсети вел группу, через которую торговал нардами, четками и чехлами на iPhone, оформленными в стиле «воровской романтики». Зуева суд приговорил к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Наталья получила четыре года лишения свободы условно с запретом заниматься администрированием сайтов.

