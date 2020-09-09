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В России вынесли первый приговор за АУЕ: фигуранты получили реальные сроки

В августе этого года Верховный суд РФ признал это движение экстремистским и запретил его

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Теперь «тюремную романтику» создатель паблика проверит на себе

Теперь «тюремную романтику» создатель паблика проверит на себе

Екатеринбургский гарнизонный военный суд на семь лет отправил в колонию общего режима создателя паблика «А.У.Е» в социальной сети «ВКонтакте» Николая Бабарика. По версии следствия, он создал паблик еще в 2011 году в возрасте 17 лет. Следствие посчитало, что обвиняемый и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Об этом сообщает адвокат Алексей Бушмаков.

Фигурантами дела стали три человека — Николай с супругой Натальей и друг семьи Артем Зуев. Последнего обвиняли в том, что он в той же соцсети вел группу, через которую торговал нардами, четками и чехлами на iPhone, оформленными в стиле «воровской романтики». Зуева суд приговорил к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Наталья получила четыре года лишения свободы условно с запретом заниматься администрированием сайтов.

Обвинительное заключение утверждал заместитель генерального прокурора.

17 августа этого года после личного обращения генерального прокурора России Игоря Краснова Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским и объявил его запрещенным в России.

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АУЕзапрещенная организацияколония
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