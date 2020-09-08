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Защита Ефремова уже обжаловала приговор

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил актера к восьми годам колонии общего режима

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Ефремов признал вину накануне оглашения приговора

Ефремов признал вину накануне оглашения приговора

Защита уже обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, вынесенный Пресненским судом Москвы. Об этом адвокат Эльман Пашаев сообщил РИА «Новости».

«Я подал краткую жалобу на приговор», — сказал адвокат.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в совершении пьяного ДТП, повлекшего гибель человека. В последний момент Михаил Ефремов сделал признание, но суд счел его частичным. Суд не принял во внимание показания артиста о том, что он не помнит деталей аварии и был ли в этот момент за рулем. Михаилу Ефремову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд постановил взять актера под стражу прямо в зале суда.

Отметим, что максимальная санкция по данной статье — лишение свободы на 12 лет.

Суд также взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова.

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ДТПМихаил Ефремов
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