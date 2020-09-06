В Минске на митинг вышло сто тысяч человек, сотни людей задержаны. Милиция обещает применить силу

6 сентября в Белоруссии прошли масштабные протесты. По оценкам белорусских СМИ, только в Минске ко Дворцу Независимости, резиденции Александра Лукашенко, пришли больше ста тысяч человек.





Более 170 человек, по данным правозащитников, задержали. В том числе врачей, которые приехали оказать помощь избитым задержанным. Причем, делали это люди в штатском и масках. Пресс-секретарь МВД Белоруссии заявила «РИА Новости», что по всей стране на акциях протеста задержаны сотни человек. А точное число задержанных озвучат только в понедельник.