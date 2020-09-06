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В Минске на митинг вышло сто тысяч человек, сотни людей задержаны. Милиция обещает применить силу

Уходящих с акции протеста избивали люди в штатском и с дубинками

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Люди вышли, несмотря на дождь. Это уже назвали «протестом под зонтиками»

Люди вышли, несмотря на дождь. Это уже назвали «протестом под зонтиками»

В Минске на митинг вышло сто тысяч человек, сотни людей задержаны

6 сентября в Белоруссии прошли масштабные протесты. По оценкам белорусских СМИ, только в Минске ко Дворцу Независимости, резиденции Александра Лукашенко, пришли больше ста тысяч человек.


Более 170 человек, по данным правозащитников, задержали. В том числе врачей, которые приехали оказать помощь избитым задержанным. Причем, делали это люди в штатском и масках. Пресс-секретарь МВД Белоруссии заявила «РИА Новости», что по всей стране на акциях протеста задержаны сотни человек. А точное число задержанных озвучат только в понедельник.

Глава МВД Белоруссии заявил, что не исключает силовых действий со стороны протестующих, но «милиция готова к такому развитию ситуации».

— МВД Белоруссии применит в ответ силу, если протестующие попробуют прибегнуть к силовым методам, — сказал глава ведомства.

В этих 16 секундах 48 минут видео, снятые у Дворца независимости, где люди под дождем непрерывным потоком продолжали приходить к оцеплению

Задержания начались еще перед началом акции — силовики останавливали людей на пути к резиденции Лукашенко, а массовые задержания были уже после завершения традиционного марша по центру столицы. Люди в штатском и в масках вылавливали уходящих с акции белорусов и избивали дубинками.

По данным белорусских СМИ, под конец акции силовики распылили газ в сторону тех, кто разрисовал их щиты нецензурными лозунгами.

Минчан избивали люди в штатском

Минчан избивали люди в штатском

Задерживали участников акций также люди в масках, без формы и опознавательных знаков. Но в бронежилетах и с дубинками.

Они также разбили дубинками стеклянную дверь в одно из кафе в центре Минска и задержали находившихся внутри людей.

Дверь разбили, чтобы попасть в закрытое кафе

Дверь разбили, чтобы попасть в закрытое кафе

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко победил, получив 80% голосов. У Тихановской — 10%. Белорусы, не согласные с результатами выборов, вышли на улицы. Массовые акции жестоко разгоняли силовики.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановскаяпротесты в Белоруссии
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