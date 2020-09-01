Что нас ждет в сентябре: успеваем получить коронавирусные деньги и идем в МФЦ за банкротством

Пособия на детей

Сентябрь — последний месяц, когда можно оформить коронавирусные выплаты на детей от 0 до 3 лет (по 5 тысяч рублей в месяц, получите сразу за три), единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет (по 10 тысяч рублей) и вторую единовременную на детей от 0 до 16 лет (по 10 тысяч рублей).



Больше всех повезло родителям, детям которых исполняется 3 года в сентябре, — они успевают подать заявление на выплату пособия с 3 до 16 лет — это еще 10 тысяч рублей в семейный бюджет. Раньше же у таких родителей было право лишь на выплату до 3 лет (по 5 тысяч с апреля по июль).



Кредитные каникулы

30 сентября кончается срок, в который заемщики могут попросить кредитные каникулы. У ипотечников остается возможность оформить каникулы на полгода — этот закон был принят задолго до пандемии и сроками не ограничен.



ОСАГО без ТО

В сентябре истекает срок, когда договор ОСАГО может быть заключен без предоставления диагностической карты либо свидетельства о прохождении техосмотра. С 1 октября полис придется оформлять по старым, докоронавирусным правилам.

