МВД начало проверку из-за госпитализации Навального

МВД начало доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального, сообщает ведомство, уточняя при этом, что сильнодействующих веществ полиция пока не выявила ни в организме оппозиционера, ни в тех местах, где он находился.
Алексея Навального госпитализировали в омскую больницу 20 августа. Глава Фонда борьбы с коррупцией возвращался в Москву из Томска, на борту самолета ему стало плохо, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Самолет с политиком на борту экстренно приземлился в Омске. Первые два дня Навальный находился под наблюдением омских врачей, 22 августа его доставили в немецкую клинику.
Политик до сих пор не пришел в сознание. Клиника, куда доставили Навального, заявила, что результаты анализа указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Российская сторона на это ответила, что в биоматериалах пациента следов отравления не было.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль пока не видит причин для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Навального, и счел некорректными разговоры о том, что оппозиционера вообще отравили.
— Мой коллега германский сразу стал говорить про вероятность отравления. Мы только частично можем согласиться, потому что он должен был сказать, что также есть вероятность второго, третьего и четвертого вариантов. Это все варианты, которые рассматривались нашими врачами, говорить только об одном мы считаем неверным на этой стадии, — сказал Песков.