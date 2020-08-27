Новые задержания и избиение в автозаке, попавшее на видео: в Минске продолжились протесты

В среду, 26 августа, в Минске вновь начали задерживать протестующих. Местные жители, не довольные результатами выборов и насилием со стороны силовиков, вышли на площадь Независимости. По распоряжению белорусских госорганов качество связи в Минске вновь ухудшилось.



Вечером за мирными демонстрантами приехал ОМОН. Протестующих начали теснить с площади, часть окружили. Несколько десятков человек погрузили в автозаки.