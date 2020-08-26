В Анапе три дня горел заповедник «Утриш»: огонь уничтожил уникальный лес

В Краснодарском крае, недалеко от Анапы, трое суток тушили уникальный заповедник «Утриш». По факту пожара полиция завела уголовное дело, а губернатор края уже нашел источник ЧС и обвинил в неосторожности туристов, которые, в свою очередь, помогали тушить огонь в ожидании спасателей.
Государственный природный заповедник «Утриш» расположен на полуострове Абрау, его площадь — 9065 га земельно-лесного фонда и 783 га морской акватории. Рельеф сложный, с резкими перепадами высот, с крутыми, часто осыпными склонами. По многообразию видов растений входит в тройку заповедников-лидеров в России. В «Утрише» находятся можжевелово-фисташковые редколесья, обитают средиземноморские черепахи Никольского. Имеет статус ключевой орнитологической территории России.
Пожар начался в полдень 24 августа: инспектор природного заповедника заметил возгорание у одного из горных массивов на берегу Черного моря. Уже через 20 минут на место приехала пожарная дружина заповедника. Из-за засухи и того, что пожар начался в сосновом лесу, пламя быстро распространилось и переметнулось на территорию заповедника. С Утриша эвакуировали тысячу туристов. За три дня огонь охватил горы Медведь, Кобыль и Базовую щель.
Из-за сложного рельефа спецоперация растянулась на несколько дней, в итоге пожары тушили 500 спасателей, 86 единиц техники, в том числе 3 вертолета, самолеты Ил-76 и Бе-200. Сегодня днем МЧС России объявило, что возгорание удалось ликвидировать.
Ущерб от пожара еще предстоит оценить экспертам. По разным оценкам, огонь уничтожил до 130 гектаров редкого леса. В этом репортаже мы показываем фото и видео страшного пожара.
Первыми тушить огонь бросились добровольцы и туристы. Пожарной технике оказалось сложно подобраться к месту возгорания из-за крутых склонов и отсутствия подъездов.
Видео: Гликерия Вернигорова / Vk.com
— Всё было довольно странно. Сначала загорелась верхняя часть заповедника, воду приходилось таскать в гору, когда ее почти потушили, загорелась третья лагуна, тоже далеко от воды, — рассказывает очевидица Мира Ветер. — Спасатели приехали только через четыре часа после возгорания, вертолеты — через шесть! Это было катастрофически долго, я вообще уже подумала, что они не приедут его тушить. Всё очень похоже на поджог.
Видео: Мира Ветер / Vk.com
Видео: Мира Ветер / Vk.com
Видео: Мира Ветер / Vk.com
Видео: Володя Бабушкин / Vk.com
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