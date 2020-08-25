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Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ — у нее коронавирус

Ее состояние остается тяжелым

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О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа

О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа

Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники. По словам пресс-секретаря Тимошенко Марины Сороки, «хороших новостей нет».

— К сожалению, хороших новостей сейчас нет. Состояние Юлии Владимировны остается сложным, — написала Марина Сорока на своей странице в Facebook. — Со вчерашнего вечера она проходит курс интенсивной терапии, согласно протоколу лечения COVID.

Также известно, что температура у Юлии Тимошенко не опускается ниже 39 градусов.

О заражении бывшего премьер-министра Украины коронавирусом Марина Сорока сообщила 23 августа. Также заболели муж и дочь Тимошенко. Они переносят заболевание в легкой форме.

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ИВЛкоронавирусЮлия Тимошенко
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