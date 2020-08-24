Правительство готовится разрешить полёты ещё в 7 стран. Среди них Китай и Египет

В правительстве обсуждают возобновление авиасообщения с семью новыми странами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать возобновление воздушного сообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем). Решение ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа.



Международное авиасообщение начали возобновлять 1 августа. Сначала только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Затем со Швейцарией. Также открыта граница России и Абхазии.