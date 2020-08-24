Лукашенко вышел с автоматом и в бронежилете: как прошел пятнадцатый день протестов в Белоруссии

23 августа в Белоруссии продолжились протесты. 15-й день несогласные с результатами президентских выборов и выступающие против насилия силовиков выходят в центр городов по всей стране. По оценке государственных белорусских СМИ и Russia Today, в протестах участвовали около 20 тысяч человек. Независимые медиа сообщают, что только в Миске в воскресенье собралось от 150 до 250 тысяч человек. В столице вновь начались проблемы с интернетом.
Протестующие собрались на площади Независимости, а затем двинулись к стеле «Минск — город-герой», которая находится недалеко от резиденции Лукашенко.
Стелу окружили военные за колючей проволокой. У самого Дворца независимости стояло оцепление из сотрудников МВД и спецтехники. Вечером рядом с резиденцией сел вертолет Лукашенко.
Он прилетел во Дворец независимости в бронежилете и с автоматом. Лукашенко назвал участников акций крысами, которые «разбежались». Его 15-летний сын Николай также был вооружен, он шел в бронированной разгрузке и каске.
«Ребята, спасибо вам! Мы с ними разберемся!»: Лукашенко с автоматом на проспекте
Лукашенко во Дворце независимости провел экстренное совещание со своим сыном Николаем и пресс-секретарем.
В видео, распространенном пресс-службой Лукашенко, на словах «работал в ситуационном центре» появляется этот кадр. На нем всего три человека и, похоже, два автомата. pic.twitter.com/dHBSTwAgBf— TUT.BY (@tutby) August 23, 2020
СЮЖЕТ
В этот момент в Минске начались проблемы с интернетом. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что интернет в стране пропадает из-за внешних причин. Вот что в воскресенье об отключениях говорил оператор A1:
— Уважаемые абоненты! С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности ограничена пропускная способность мобильной сети 3G на территории некоторых районов Минска, — сообщил A1. — При этом может наблюдаться ухудшение качества сервиса передачи данных. О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно. Приносим извинения и надеемся на скорое восстановление обслуживания.
А цент Минска оцепили.
Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что он весь день провел в штабе. А митингующие пытались пойти на штурм.
— Лукашенко работал во Дворце независимости, был в ситуационном штабе. Когда так называемые митингующие приблизились к дворцу и пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания, — сообщили в пресс-службе Лукашенко. — Смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении.
Митинги прошли по всей Белоруссии и в других странах у зданий белорусских дипмиссий. В Москве у посольства республики Беларусь, по данным ОВД-Инфо, задержали 11 человек.
Протесты продолжаются 15-й день. 9 августа по официальным данным, Лукашенко победил оппозиционного лидера Светлану Тихановскую 80% — 10%. Беларусы, обвинившие Лукашенко в фальсификации результатов, вышли на улицы и встретили ворруженное сопротивление. Тысячи человек были задержаны.