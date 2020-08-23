Белорусы вновь протестуют в центре Минска. Лукашенко уже прилетел в резиденцию — в бронежилете и с оружием

Позже протестующие двинулись к резиденции Лукашенко. Туда же, как сообщает телеграм-канал TUT.BY,

на большой скорости выехали несколько автобусов, а силовики заблокировали дорогу около Дворца независимости.

У резиденции Лукашенко стоят бойцы ОМОНа со щитами, военные, милиция. Они вооружены многозарядными гранатометами ГМ-94, водометами с бульдозерными отвалами. Ко Дворцу независимости прилетел вертолет. На нем прилетел сам Лукашенко в бронежилете с оружием.