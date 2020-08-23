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Белорусы вновь протестуют в центре Минска. Лукашенко уже прилетел в резиденцию — в бронежилете и с оружием

Он прилетел ко Дворцу независимости на вертолете

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Силовики оцепили Дворец независимости

Силовики оцепили Дворец независимости

Уже две недели продолжаются протесты против результатов выборов президента в Белоруссии. Сто тысяч человек сегодня собрались на площади Независимости. Они скандировали «Уходи!», несли плакаты со словами «Саша, нас уже 100%», «Если бьет, значит сядет».

На площади Независимости попытались устроить минуту молчания в память о погибших во время протестов. Но спустя несколько секунд с дальнего конца площади стало доноситься «Уходи!», и сразу же зазвучал громкоговоритель, протестующим напомнили, что они нарушают действующее законодательство.

Людям мешали скандировать «Уходи!», включая музыку из громкоговорителей.

Позже протестующие двинулись к резиденции Лукашенко. Туда же, как сообщает телеграм-канал TUT.BY,

на большой скорости выехали несколько автобусов, а силовики заблокировали дорогу около Дворца независимости.

У резиденции Лукашенко стоят бойцы ОМОНа со щитами, военные, милиция. Они вооружены многозарядными гранатометами ГМ-94, водометами с бульдозерными отвалами. Ко Дворцу независимости прилетел вертолет. На нем прилетел сам Лукашенко в бронежилете с оружием.

На улицы вышли тысячи человек

На улицы вышли тысячи человек

Накануне Александр Лукашенко прибыл на митинг своих сторонников в Гродно. Он поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия по всей Белоруссии. А кадры синяков после избиений ОМОНом он назвал постановочными.

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БелоруссияпротестыЛукашенко
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