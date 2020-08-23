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«Нашли повешенным в лесу»: в Белоруссии найдено тело мужчины, пропавшего без вести во время протестов

28-летнего Никиту Кривцова искали с 12 августа

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В Минске нашли тело мужчины, который пропал во время акций протеста

В Минске нашли тело мужчины, который пропал во время акций протеста

В Белоруссии нашли тело 28-летнего мужчины, пропавшего во время акций протеста. Последний раз на связь Никита Кривцов выходил 12 августа. Родные искали мужчину в больницах и среди задержанных демонстрантов.

Вечером 22 августа поисково-спасательный отряд «Ангел» города Жодино сообщил, что тело мужчины найдено, а поисковая операция остановлена. В отряде отказались комментировать обстоятельства гибели Кривцова.

Труп мужчины был найден днем 22 августа повешенным на дереве в районе улицы Парниковой в Минске, а на место приезжала следственно-оперативная группа, сообщает портал Onliner.

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Корреспондентам удалось связаться с женой Никиты Еленой, которая все эти дни искала мужа по больницам и изоляторам. Она говорит, что не владеет информацией об участии ее мужа в митингах.

— Я не знаю, участвовал он в митингах или нет, не знаю, был ли он задержан или нет, — рассказала она. — Он 12-го августа перестал выходить на связь — и всё: человек исчез. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным.

Есть ли на теле мужа какие-то травмы и следы избиения, Елена тоже не знает. При этом в телеграм-канале издания «Наша Нива» сообщается, что по неподтвержденной информации, на теле Кривцова были следы побоев.

— Мы только завтра поедем в морг, милицию и будем всё узнавать, — говорит жена погибшего мужчины. — Я уверена, что сам он не мог этого сделать. Он был слабым для этого.

9 августа на выборах президента, по данным ЦИК Белоруссии, с результатом 80,01% победил Александр Лукашенко. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10%. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы и не прекращают протесты по сей день. Евросоюз отказался признавать результаты выборов в Белоруссии.

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