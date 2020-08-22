Светлана Тихановская не будет участвовать в следующих выборах президента Белоруссии

Оппозиционная соперница Александра Лукашенко на пост в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в следующих выборах. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Белсат».



Тихановская также отметила, что в решение кризиса в Белоруссии не должны вмешиваться иностранные государства.

— Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне. Именно поэтому был создан Координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, чтобы мы вместе пришли к организации новых честных и прозрачных выборов, — заявила Тихановская.