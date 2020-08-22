Светлана Тихановская не будет участвовать в следующих выборах президента Белоруссии

Оппозиционная соперница Александра Лукашенко на пост в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в следующих выборах. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Белсат».
Тихановская также отметила, что в решение кризиса в Белоруссии не должны вмешиваться иностранные государства.
— Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне. Именно поэтому был создан Координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, чтобы мы вместе пришли к организации новых честных и прозрачных выборов, — заявила Тихановская.
СЮЖЕТ
При этом экс-кандидат призвала белорусов поддержать «Марш новой Беларуси» и «показать свою волю и решимость». Ее видеообращение опубликовал штабом оппозиционерки.
По словам Тихановской, белорусы мечтали жить в стране, в которой «не народ для власти, а власть для народа», и именно сейчас они близки к своей мечте.
— Жители Беларуси показали свою силу, когда сделали свой выбор и поднялись в его защиту. Мы хотим, чтобы голос каждого был услышан, мы выстоим и победим. Я каждого приветствую, кто придет показать собственную волю и решимость, чтобы приблизить нашу с вами победу. И вам нужно помнить, что победить мы можем только вместе. Только вместе мы можем построить государство для жизни, — заявила она.
Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди выражают свое несогласие с результатами президентских выборов, где, по данным республиканского ЦИК, с результатом 80,01% победил Александр Лукашенко, а Светлана Тихановская набрала 10%.
Первые дни митинги сопровождались жесткими задержаниями протестующих, тысячи человек увезли в местные СИЗО, где, как рассказывают очевидцы, их били.
Самой массовой стала акция 16 августа: одновременно на улицы разных городов Белоруссии вышли больше полумиллиона человек. Центром событий стал Минск: колонна из нескольких тысяч человек прошла по главным улицам столицы.
По словам министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника, во время акций протеста погибли два человека, один из них — в Минске. В больницах находятся 158 человек, трое в тяжелом состоянии. У остальных состояние стабильное, некритичное.
Бастуют работники ведущих предприятий страны. 17 августа Лукашенко весь день встречался с бастующими работниками заводов. Сотрудникам Минского завода колесных тягачей он заявил, что повторных выборов в стране не будет. В ответ толпа скандировала: «Уходи!»
Оппозиционный соперник Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила видеообращение, в котором заявила, что готова взять на себя роль национального лидера. Она обратилась к силовикам, призвав их «перейти на сторону народа». Позже штаб Тихановской распространил заявление с призывом ко всем трудовым коллективам страны присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Лукашенко.
Лукашенко ответил, что выборы проведены легально, без нарушений, а новые возможны только после того, как будут внесены поправки в Конституцию.