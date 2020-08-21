Они заставили власть прислушаться: 4 протеста в России, которые дали результат

Сегодня разрешились сразу два главных конфликта этого года в стране. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв запретил строительство углепогрузки у поселка Черемза, а глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что шихану Куштау дадут статус природного памятника: содовая компания не будет разрабатывать гору. А предшествовали этому долгие месяцы протестов местных жителей. Рассказываем истории самых известных протестов России.

Экологические протесты в Кузбассе



Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сегодня отменил разрешение на строительство углепогрузки после многомесячного противостояния местных жителей и разгона их лагеря силовиками. В качестве причины было названо отсутствие диалога между угледобывающей компанией «Кузнецкий Южный» и населением.

