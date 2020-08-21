Они заставили власть прислушаться: 4 протеста в России, которые дали результат

Сегодня разрешились сразу два главных конфликта этого года в стране. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв запретил строительство углепогрузки у поселка Черемза, а глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что шихану Куштау дадут статус природного памятника: содовая компания не будет разрабатывать гору. А предшествовали этому долгие месяцы протестов местных жителей. Рассказываем истории самых известных протестов России.
Экологические протесты в Кузбассе
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сегодня отменил разрешение на строительство углепогрузки после многомесячного противостояния местных жителей и разгона их лагеря силовиками. В качестве причины было названо отсутствие диалога между угледобывающей компанией «Кузнецкий Южный» и населением.
По словам Цивилёва, на неделе местные чиновники встретились с жителями Кузбасса и выяснили, что «подавляющее большинство жителей не поддерживает проект строительства углепогрузочной станции в районе поселка Черемза».
— Эта ситуация — пример того, что мнение людей нужно слышать и учитывать. Региональная власть всегда следовала и будет продолжать следовать этому принципу. Решения должны приниматься сообща, с учетом интересов жителей, — заявил губернатор, отметив, что правительство Кузбасса не поддерживает проект строительства углепогрузочной станции.
Видео: Алексей Сибирский
До заявления Цивилёва жители Кузбасса несколько месяцев протестовали против строительства углепогрузки. Здесь планировали перегружать около 14 тысяч тонн угля в сутки. Но местные жители не захотели дышать угольной пылью и разбили палаточный лагерь на месте будущего комплекса. В июне 2020 года началось активное противостояние местных жителей и угольной компании «Разрез Кузнецкий Южный».
Полную историю защиты Кузбасса читайте здесь.
Битва за Куштау
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Куштау дадут статус природного памятника, а 19 августа отменил свое решение 2018 года о разработке шихана. Здесь планировали добывать соду, но местные жители заявили, что работы здесь причинят вред экологии, а сами горы не имеют аналогов в мире и их необходимо сохранить.
Хабиров отметил, что хотя подготовка к разработке была законной, после протестов он принял решение приостановить работы, пока не будет найден компромисс, и допустил выкуп шихана.
В августе 2019 года Башкирской сырьевой компании отдали в разработку шихан Куштау, чтобы добывать там соду. 3 августа на горе начали вырубать лес и местные жители начали протестовать.
Сегодня стало известно, что шихану Куштау дадут статус природного памятника. Об этом заявил Радий Хабиров. По его словам, содовая компания не будет разрабатывать гору.
Всю хронику битвы за Куштау вы найдете по этой ссылке.
Протесты в Шиесе
После того как об этом протесте услышал весь мир, власти Архангельской области в одностороннем порядке расторгли соглашение с компанией, строившей полигон в Шиесе, и исключили его проект из реестра приоритетных инвестиционных проектов.
До этого против строительства мусорного полигона выступали врио губернатора региона Александр Цыбульский и врио главы республики Коми Владимир Уйба.
Объект, предназначенный для складирования твёрдых бытовых и промышленных отходов из Московской области, представлял угрозу, но, несмотря на это, его начали строить в 2018 году. Северяне не стали это терпеть и начали протесты. Против строительства полигона высказались 95% жителей Архангельской области. В 2019 году о протесте заговорили в иностранной прессе.
Видео: 29RU Архангельск / YouTube.com
Чтобы подробнее отследить события протестов на Шиесе, идите сюда.
Отстояли сквер в Екатеринбурге
Другой громкий протест тоже прославился на весь мир. А всё из-за того, что в Екатеринбурге решили отдать часть городского сквера под строительство храма. На защиту любимого места отдыха встали горожане, и спустя несколько бессонных ночей они добились нужного результата. После того как в дело вмешалось российское правительство, застройщикам пришлось выбирать другое место.
Люди были не против православной обители — им не нравилось выбранное для нее место. Поэтому, когда утром 13 мая 2019 года сквер оградили забором, вечером того же дня сюда пришли местные жители. Они снесли забор и проникли на ограждённую территорию.
Отстаивали храм охранники и призванные на помощь спортсмены, которые оттеснили протестующих за периметр и восстановили забор. Полиция наблюдала за происходящим со стороны и не вмешивалась. Конфликты с полицейскими начались на следующий день. Начались задержания.
Ситуация повторилась 15 мая, а уже 16-го числа Владимир Путин предложил спросить самих горожан: где они хотят видеть главный собор Екатеринбурга. После этого заборы убрали, власти провели опрос. Большинством голосов место строительства перенесли на противоположный берег пруда, в шаговой доступности от еще как минимум четырех храмов и часовен.
Видео: E1.RU / YouTube.com
Все, что вы хотели знать (и могли пропустить) о защите екатеринбургского сквера, — смотрите по этой ссылке.