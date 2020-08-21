Врачи назвали диагноз Навального

Главврач омской больницы, где находится Алексей Навальный, назвал диагноз, к которому пришли врачи. По словам Александра Мураховского, основной рабочий диагноз — это нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови.
При этом оксибутираты и барбитураты в крови Навального не обнаружены.
— На сегодняшний день состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое. Учитывая, что при взлете и посадке эта нестабильность может увеличиваться, коллеги мои и коллеги из Москвы приняли решение, что рисковать жизнью нельзя. Транспортировать Навального никуда не надо. Хотя надо отметить, что по большому счету состояние его улучшилось, — сказал главврач.
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Мы спросили у врача, можно ли оказаться в коме из-за нарушения углеводного баланса и какие последствия могут случиться?
— Уйти в кому при нарушении углеводного баланса легко. Например, гипогликемическая кома: голодные студенты в обморок падают. У больных нарушениями углеводного обмена может быть как гипергликемическая кома, так и гипогликемическая. Им нельзя быть очень голодными. У них всегда должен быть кусочек сахара. Обычно таким пациентам врачи дают памятки и говорят, что с собой обязательно носить конфетку, кусочек сахара. Это случается, если питаться по-студенчески три раза в неделю, — объясняет врач Галина Барташевич. — Если случилось такое состояние, надо поесть, попить, давление померить. Долго в такой коме проваляться нельзя — это приведет к гипоксии головного мозга.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Алексей Навальный уже сутки не приходит в сознание. Вчера, 20 августа, ему стало плохо по пути из Томска в Москву. Самолет с политиком экстренно приземлился в Омске, а Навального сразу госпитализировали.
Несколько часов назад в Омске приземлился самолет из Германии, который должен был транспортировать Навального на лечение за границу. В больнице также находятся жена и брат Навального. Ранее появилась информация, что врачи рассказывали о диагнозе политика его семье, но в штабе говорят иначе.
Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, - это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
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