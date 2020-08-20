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Алексея Навального подключили к аппарату ИВЛ. В штабе подозревают, что политика отравили

Ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву

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Сейчас оппозиционер&nbsp;находится в реанимации в омской больнице

Сейчас оппозиционер находится в реанимации в омской больнице

Этим утром самолёт с политиком Алексеем Навальным на борту экстренно приземлился в Омске. Глава Фонда борьбы с коррупцией возвращался в Москву из Томска, на борту ему стало плохо, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

— Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолёт экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление, — пишет в твиттере Кира Ярмыш. — Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра.

Znak.com со ссылкой на пассажиров рейса сообщает, что Навальный зашёл в туалет, откуда не вышел. Затем стали слышны крики и стоны.

Навального госпитализировали в токсикологию омской БСМП-1. Сейчас он находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи провели обследование. Состояние Навального медики оценивают как тяжёлое и стабильное.

— Он по-прежнему находится в реанимации. На данный момент врачи провели все необходимые обследования, направленные на выяснение причин состояния Алексея Навального, результаты будут позже, — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области.

По требованию коллег оппозиционера в больницу вызвали полицию.

Пассажиры самолёта сняли, как госпитализировали Навального

Один из пассажиров, летевший с Алексеем Навальным, заснял, как сначала оппозиционер пьет чай в аэропорту, а через некоторое время летит в самолете.

В окружении Навального полагают, что его отравили «чем-то, подмешанным в чай»

Руководство кофейни, где пил чай Навальный, инициировало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением Навального.


— Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения, — сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» директор и владелец заведения.

Life Shot со ссылкой на собственные источники сообщает, что Навальному поставили предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком.

Наши коллеги из NGS55.RU следят за ситуацией и рассказывают подробности произошедшего.

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Алексей Навальныйгоспитализацияотравлениесамолет
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