Алексея Навального подключили к аппарату ИВЛ. В штабе подозревают, что политика отравили

Этим утром самолёт с политиком Алексеем Навальным на борту экстренно приземлился в Омске. Глава Фонда борьбы с коррупцией возвращался в Москву из Томска, на борту ему стало плохо, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

— Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолёт экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление, — пишет в твиттере Кира Ярмыш. — Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра.

