«На пляж пришли люди в "чумных" костюмах»: отдыхающие показали, что сейчас происходит на русском юге

— Так каждый день территорию обрабатывают. На пляж тоже приходят люди в «чумных» костюмах, очищают лежаки, лестницы и поручни. Детские городки опрыскивают. Первый раз их заметили из-за странного звука. Сидели в номере, услышали необычные хлопки, вышли на балкон. Потом присмотрелись и поняли, что это звук пульверизатора, — рассказывает жительница Ярославля Наталия.

