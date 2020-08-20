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«На пляж пришли люди в "чумных" костюмах»: отдыхающие показали, что сейчас происходит на русском юге

Ярославцы прислали необычное видео с Черноморского побережья

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Люди в противочумных костюмах появляются на территории отеля каждый день&nbsp;

Люди в противочумных костюмах появляются на территории отеля каждый день 

Ярославцы показали, как дезинфицируют русский юг

Ярославцы, которые сейчас отдыхают в Геленджике, прислали необычное видео. На кадрах видно, как люди в «чумных» костюмах ходят по территории отеля и дезинфицируют дорожки и лавочки.

— Так каждый день территорию обрабатывают. На пляж тоже приходят люди в «чумных» костюмах, очищают лежаки, лестницы и поручни. Детские городки опрыскивают. Первый раз их заметили из-за странного звука. Сидели в номере, услышали необычные хлопки, вышли на балкон. Потом присмотрелись и поняли, что это звук пульверизатора, — рассказывает жительница Ярославля Наталия.

Накануне ярославцы поделились, какая сейчас обстановка на курортах Черного моря. Это вызвало неоднозначную реакцию, люди начали спорить о качестве отдыха на русском юге.

Поедете в этом сезоне на Чёрное море?

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    ГеленджикЧерное мореморе
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