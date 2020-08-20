«На пляж пришли люди в "чумных" костюмах»: отдыхающие показали, что сейчас происходит на русском юге

Ярославцы показали, как дезинфицируют русский юг
Ярославцы, которые сейчас отдыхают в Геленджике, прислали необычное видео. На кадрах видно, как люди в «чумных» костюмах ходят по территории отеля и дезинфицируют дорожки и лавочки.
— Так каждый день территорию обрабатывают. На пляж тоже приходят люди в «чумных» костюмах, очищают лежаки, лестницы и поручни. Детские городки опрыскивают. Первый раз их заметили из-за странного звука. Сидели в номере, услышали необычные хлопки, вышли на балкон. Потом присмотрелись и поняли, что это звук пульверизатора, — рассказывает жительница Ярославля Наталия.
Накануне ярославцы поделились, какая сейчас обстановка на курортах Черного моря. Это вызвало неоднозначную реакцию, люди начали спорить о качестве отдыха на русском юге.