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Роспотребнадзор назвал число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Эксперты проверили жителей 23 регионов

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Роспотребнадзор провел более 65 тысяч тестов

Роспотребнадзор провел более 65 тысяч тестов

Больше 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли эксперты Роспотребнадзора, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора провели более 65 тысяч тестов в 23 регионах России. Еще в трех исследования завершаются — на них приходится еще 9 тысяч тестов. Всего в 26 регионах обследовали по 2800–3200 человек.

В начале августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше всего россиян с антителами к COVID-19 выявили в Татарстане (31,5% прошедших исследования), Санкт-Петербурге (26%), Тульской (27,8%) и Тюменской (24,5%) областях.

По данным на 18 августа, в России зарегистрировано 932 493 зараженных (4748 за сутки), 15 872 человека скончались (132 за сутки), 742 628 — выздоровели (6527 выписали за последние сутки). В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено почти 22 миллиона случаев коронавируса.

На минувшей неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее создали в Центре имени Гамалеи.

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