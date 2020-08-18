Митинг у СИЗО и марш к изолятору: как закончился девятый день протестов в Белоруссии

В Белоруссии вторую неделю подряд продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами выборов. На заводах и предприятиях сотрудники объявляют о забастовках, люди выходят на улицы с требованием отправить Александра Лукашенко и правительство в отставку, освободить всех задержанных на акциях протеста и провести новые выборы с участием независимых наблюдателей.
17 августа Лукашенко весь день встречался с бастующими работниками заводов. Сотрудникам Минского завода колесных тягачей он заявил, что повторных выборов в стране не будет. В ответ толпа скандировала «Уходи!».
Оппозиционный соперник Лукашенко на пост в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила видеообращение, в котором заявила, что готова взять на себя роль национального лидера. Она обратилась к силовикам, призвав их «перейти на сторону народа». Позже штаб Тихановской распространил заявление с призывом ко всем трудовым коллективам страны присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Лукашенко.
Видео: Страна для жизни / YouTube.com
СЮЖЕТ
К зданию Минздрава пришли медики и те, кто их поддерживает. Всего собралось около 500 человек. К ним вышел министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает издание TUT.BY. Врачи потребовали обеспечить доступ на территории изоляторов для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации. Они говорят, что для этих целей уже сформированы бригады из квалифицированных врачей, честно и добросовестно выполняющих свой долг.
По словам министра, во время акций протеста погибли два человека, один из них в Минске. В больницах находятся 158 человек, трое в тяжелом состоянии. У всех остальных состояние стабильное, некритичное. Когда Караник решил покинуть собравшихся, люди не давали ему уйти. На что министр заметил, что люди пришли поорать. Когда он направился к машине, собравшиеся стали кричать: «Позор!» и какое-то время не давали уехать.
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube.com
С поста директора Купаловского театра уволен Павел Латушко. Накануне на здании театра появился бело-красно-белый флаг, ставший символом протеста, а сам Латушко присоединился к протестующим. Теперь работники театра массово пишут заявления на увольнение в поддержку директора.
Вечером протестующие в Минске собрались на площадь Независимости, у Дома правительства.
Затем собравшиеся устроили митинг у СИЗО № 1 в Минске, где, предположительно, находится Сергей Тихановский — муж Светланы Тихановской — а также некоторые задержанные участники акций протеста. На акцию пришли 5–7 тысяч человек, они скандировали: «Выпускай!» и «Уходи!», передает «Медуза».
В Гродно люди вышли на площадь Ленина, а государственный телеканал «Гродно Плюс» впервые показал акцию протеста в прямом эфире.
Видео: Телеканал Гродно Плюс / YouTube.com
Позже участники акции в Минске пошли маршем от СИЗО к изолятору на Окрестина. Путь им преградили волонтеры, которые попросили не подходить к изолятору во избежание провокаций и ухудшения условий содержания задержанных.
Телеграм-каналы также сообщали о «массовых вбросах», в которых говорилось о «колоннах автозаков» и «медиках, вышедших из изолятора».
В итоге по договоренности с волонтерами непосредственно к зданию подошли только сотрудники прессы.
На место приехала доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова — после безуспешных попыток вступить в диалог с начальством изолятора она предложила протестующим разойтись и снова собраться на Окрестина утром. После этого акция завершилась.
Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю — с окончания президентских выборов. По данным ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская — 10%.
Многие жители не согласны с этими данными и вышли с требованием отмены результатов голосования и проведения новых выборов. Первые дни митинги сопровождались жесткими задержаниями протестующих, тысячи человек увезли в местные СИЗО, где, как рассказывают очевидцы, их били.
К выходным акции протеста приобрели мирный характер. Самой массовой стала акция 16 августа: одновременно на улицы разных городов Белоруссии вышли больше полумиллиона человек. Центром событий стал Минск: колонна из нескольких тысяч человек прошла по главным улицам столицы.