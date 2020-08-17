Лукашенко весь день встречается с бастующими работниками заводов. Они кричат президенту «Уходи!»

Пока президент выступал перед рабочими, к проходной МКЗТ подошли толпы бастующих сотрудников электротехнического и тракторного заводов. Они пришли выразить солидарность с рабочими МКЗТ.



Издание TYT.BY опубликовало запись обращения Лукашенко. Он заявил, что своими протестами его «на колени не поставят».

