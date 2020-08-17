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Лукашенко весь день встречается с бастующими работниками заводов. Они кричат президенту «Уходи!»

Публикуем фото и видео со встречи

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Президент встретился с бастующими заводчанами

Президент встретился с бастующими заводчанами

Вторую неделю в Белоруссии проходят митинги и забастовки несогласных с результатами президентских выборов. Сегодня к бастующим сотрудникам Минского завода колесных тягачей прибыл лично Александр Лукашенко. Он заявил, что повторных выборов в стране не будет. В ответ толпа скандировала «Уходи!»

Пока президент выступал перед рабочими, к проходной МКЗТ подошли толпы бастующих сотрудников электротехнического и тракторного заводов. Они пришли выразить солидарность с рабочими МКЗТ.

Издание TYT.BY опубликовало запись обращения Лукашенко. Он заявил, что своими протестами его «на колени не поставят».

СЮЖЕТ

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— Я вижу, как вы настроены говорить с президентом. Еще раз повторяю, чтобы вас не держать на жаре: не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите, и не делайте, прежде всего, чтобы было хуже вам и вашим семьям. Вы это ощутите через неделю, когда вы устроите бардак на предприятии. Подумайте над тем, что я сегодня говорю и что сказал вам вчера. Слушайте, я это проходил. Я был директором и был обычным человеком, и я знаю, как это всё делалось в середине 90-х. Этого в нашей стране не будет, — сказал Александр Лукашенко.

А вот толпа бастующих работников Белорусского металургического завода

А вот толпа бастующих работников Белорусского металургического завода

Лукашенко заявляет, что «не совсем разобрался, в чем там проблема»

Лукашенко также заявил, что в стране началась работа над поправками в Конституцию, они предполагают перераспределение властных полномочий.

— Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда, — сказал президент. Он также добавил, что готов поделиться полномочиями, «но не под давлением и не через улицу», передает «Интерфакс».

В финале выступления Лукашенко дал людям вольную

А вот видео, где президент подходит к работникам МЗКТ. Он говорит, что не будет никого избивать, но «если хоть один спровоцирует что-то здесь — разберемся жестоко».

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю — с окончания президентских выборов. По данным ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская — 10%. Многие жители не согласны с этими данными и вышли с требованием отмены результатов голосования и проведения новых выборов. Первые дни митинги сопровождались жесткими задержаниями протестующих, тысячи человек увезли в местные СИЗО, где, как рассказывают очевидцы, их били.

К выходным акции протеста приобрели мирный характер. Самой массовой стала вчерашняя акция: одновременно на улицы разных городов Белоруссии вышли больше полумиллиона человек. Центром событий стал Минск: колонна из нескольких тысяч человек прошла по главным улицам столицы.

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