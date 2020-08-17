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Верховный суд запретил движение АУЕ в России

Субкультуру признали экстремистской

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АУЕ будет трактоваться как экстремизм и караться Уголовным кодексом

АУЕ будет трактоваться как экстремизм и караться Уголовным кодексом

Верховный суд признал движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистской организацией. Теперь сама причастность к этой популярной среди молодежи субкультуре грозит уголовной ответственностью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

— Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ экстремистской организацией, — цитирует агентство сообщение суда.

Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому детали не уточняются.

В Генпрокуратуре уточнили, что АУЕ является «хорошо структурированной и управляемой организацией», основанной «на криминально-экстремистской идеологии», а его участники среди прочего причастны к массовым беспорядкам.

Прокуроры считают, что запрет АУЕ позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения.

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АУЕмолодежьподросткисубкультураэкстремизм
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