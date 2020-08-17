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31 декабря в этом году снова будет рабочим

Минтруд объяснил, почему его нельзя перенести

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Праздничный стол, похоже, снова будем накрывать заранее

Праздничный стол, похоже, снова будем накрывать заранее

31 декабря в этом году, как и в 2019-м, будет рабочим. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он написал запрос в Минтруд о возможности перенести предновогодний рабочий день на любой другой выходной, но в министерстве ответили, что это «не будет соответствовать законодательству».

— Перенос 31 декабря в 2020 году на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 (Трудового. — Прим. ред.) кодекса, — говорится в ответе Министерства труда.

Выходной 31 декабря нарушит Трудовой кодекс

Выходной 31 декабря нарушит Трудовой кодекс

В 2021 году 31 декабря выпадает на пятницу

В 2021 году 31 декабря выпадает на пятницу

Согласно Трудовому кодексу, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Именно поэтому рабочий день 31 декабря, который в этом году выпадает на четверг, нельзя перенести на другую дату. При этом в министерстве подчеркнули, что в 2021 году «данное предложение планируется учесть».

Производственный календарь на 2021 год до сих пор не утвержден. Пока есть только проект, по которому мы будем отдыхать с 1 по 10 января включительно. Это будут единственные длинные выходные в следующем году.

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