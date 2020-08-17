31 декабря в этом году снова будет рабочим

31 декабря в этом году, как и в 2019-м, будет рабочим. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он написал запрос в Минтруд о возможности перенести предновогодний рабочий день на любой другой выходной, но в министерстве ответили, что это «не будет соответствовать законодательству».



— Перенос 31 декабря в 2020 году на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 (Трудового. — Прим. ред.) кодекса, — говорится в ответе Министерства труда.

